رئيس مياه الجيزة يتابع سير اختبارات آخر العام لطلاب الصفين الأول والثاني

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سير اختبارات آخر العام لطلاب الصفين الأول والثاني بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وذلك للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وأكد رئيس الشركة، خلال جولته، أهمية الالتزام بكافة الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، وتطبيق الإجراءات اللازمة لضمان الانضباط والشفافية داخل اللجان، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعد الطلاب على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة.

وأشار المهندس محمد حفناوي إلى حرص الشركة على دعم المدرسة الفنية وطلابها بشكل مستمر، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المتخصصة، بما يسهم في تخريج كوادر قادرة على تلبية احتياجات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، ودعم منظومة التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الفنية يمثل محورًا رئيسيًا في خطة تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.