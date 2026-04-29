إنجاز علمي في زراعة القمح وحلول مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي المصري.. تفاصيل

كشفت الدكتورة أمل عمر، رئيس البرنامج البحثي بمركز بحوث الصحراء، تفاصيل الإنجاز العلمي في زراعة القمح وحلول مبتكرة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، قائلة: “استغرقنا سنوات طويلة فى الأبحاث الخاصة بالزراعة فى الأراضي الناخية، والفريق البحثي بدأ فى التطبيق لنتائج تلك الأبحاث منذ حوالي 4 سنوات”.

وأضافت “عمر”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”: “بدأنا فى محافظة الوادي الجديد، ثم انتقلنا لمحافظة رأس صدر، ثم ركزنا اهتمامنا كله على القمح كمحصول إستراتيجي، وحاولنا النهوض بالإنتاجية الخاصة به فى الأراضي التي تعاني من الملوحة”.

وتابعت: “استطعنا تحقيق إنتاجية عالية، وتلك التجربة ليست بزراعة أصناف جديدة، بل بأصناف موجودة فى السوق ومتداولة مع المزارعين، والتقنية التي يتم العمل عليها خاصة بالتسنيد وكيف أن النبات يعيش فى بيئة تحت ظروف الملوحة، وبالتالي يستطيع عمل إنتاجية عالية مثله مثل الأرض العادية”.