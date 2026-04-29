مكتبة الإسكندرية: إنتاج ورق ترميم مصري بمعايير تضاهي الياباني لحماية المخطوطات

كشف الدكتور حسام الديب، رئيس قسم الضبط البيئي بمركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، تفاصيل إنتاج ورق ترميم مصري خالص لحماية التراث الوثائقي، قائلا: إن القطن المصري واحدا من أفضل الخامات الموجودة العالم، وهو الذهب الأبيض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “فكرنا فى القطن المصري طويل التيلة ويتم تحويله لإعادة تدوير عن طريق ماكينة ولون معين مغزول يدويا من أجل أن تعطي الشكل الأساسي لورق الترميم المستخدمة فى ترميم المخططات”.

وتابع: "كان الورق مستورد من اليابان وله خصائص فنية جدا، ولكن مع القياسات التي حدثت للورق المصري وجدنا أن القوي المطلقة للتمزق بالنسبة للورق المصري عالية جدا، إضافة أن القوي الخاصة به تعتبر عالية جدا مساوية للورق الياباني،