افتتاح معرض 20 عاما من حفريات الشلالات بمكتبة الإسكندرية

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ الإسكندرية يفتتح حفريات الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يفتتح حفريات الإسكندرية

افتتح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب نيكولاوس بابا جورجيو، سفير اليونان بالقاهرة، معرض «عشرون عامًا من الحفائر في حدائق الشلالات (2006–2026)»، وذلك بمتحف الآثار بالمكتبة، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تأسيس المدينة.

وشهد الافتتاح حضور الدكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار، وعدد من القناصل والشخصيات العامة، في فعالية تعكس الاهتمام المشترك بإبراز التراث السكندري وتاريخه الممتد.

ويأتي المعرض بتنظيم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بالتعاون مع المعهد الهيليني لأبحاث حضارة الإسكندرية، حيث يستعرض نتائج أعمال تنقيب استمرت على مدار عقدين في منطقة حدائق الشلالات، والتي أسفرت عن اكتشافات تسهم في تقديم قراءة أكثر دقة لتاريخ المدينة وجغرافيتها القديمة.

وتتضمن المعروضات مجموعة مميزة من اللقى الأثرية، من أبرزها تمثال هلينستي يُرجّح ارتباطه بـالإسكندر الأكبر، إلى جانب بقايا منشآت عامة ضخمة، وأجزاء من طرق رئيسية تعود للعصرين الروماني والهلينستي، فضلًا عن نفق جوفي كبير، بما يقدم دلائل جديدة حول طبيعة الحي الملكي القديم وتخطيطه.

كما يضم المعرض أكثر من 100 قطعة أثرية تُعرض لأول مرة، باستثناء تمثال الإسكندر الذي سبق عرضه في المتحف القومي بالإسكندرية ثم المتحف اليوناني الروماني، وهو ما يعكس القيمة التاريخية والعلمية لهذه الاكتشافات.

من جانبه، أكد الدكتور حسين عبد البصير أن المعرض يمثل ثمرة جهد بحثي ممتد، ويعد محطة مهمة لفهم تطور الإسكندرية عبر العصور، مشيرًا إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على القطع المكتشفة، بل تمتد لإعادة رسم ملامح طبوغرافية المدينة القديمة، خاصة منطقة الحي الملكي البطلمي.

وأضاف أن المشروع يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون العلمي بين المؤسسات البحثية، مؤكدًا أن العمل الأثري الحديث أصبح قائمًا على الشراكات الدولية، بما يسهم في توثيق التراث الإنساني وربط الماضي بالحاضر، وتعزيز مكانة الإسكندرية كإحدى أهم المدن الحضارية في التاريخ.

اسعار الفراخ البيضا

أسعار الفراخ البيضاء تفاجئ المستهلكين.. سعر الكيلو اليوم الجمعة

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

رئيس الوزراء

بعد موافقة الحكومة.. 3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

المطرب التركي إبراهيم تاتليسس

ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

حالة الطقس

حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة

أسعار الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل

شيكو بانزا

برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز

صورة أرشيفية

زيارة انتهت بخناقة.. فيديو مشاجرة مستشفى سوهاج يقود لضبط 7 أشخاص

ارشيفية

تطوير كوبري أكتوبر| غلق كلي محدد بعطلة نهاية الأسبوع.. اعرف الطرق البديلة

المتهمين

لهو الأطفال يتحول لمشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة نصر

بالصور

فستان لافت.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم
زوجة خالد سليم

في عيد تحريرها| أكثر من 800 مليار جنيه لتنمية سيناء.. ومشروعات قومية تغير وجه الحياة على أرض الفيروز

مشروعات التنمية في سيناء
مشروعات التنمية في سيناء
مشروعات التنمية في سيناء

هنا يدفن ضياء العوضي.. آخر استعدادات الأسرة لاستقبال الجثمان قبيل دفنه

المقابر
المقابر
المقابر

في عيد تحريرها.. مشاهد مذلة لخروج الإسرائيليين من سيناء

صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء
صورة لخروج الإسرائيليين من سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد