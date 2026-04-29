مسؤول سابق بالخدمة السرية بالبيت الأبيض يكشف لـ صدى البلد سبب سرعة إخلاء نائب الرئيس الأمريكي

في أعقاب الحادث الأمني الأخير في فندق واشنطن هيلتون، أثناء وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زوجته و نائبه جي دي فانس، و عدد من المسؤولين الأمريكيين و موظفين بالبيت الأبيض.

تواصلت حالة الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة حول طريقة تعامل جهاز الخدمة السرية مع الموقف، وسط تباين في التقييمات بشأن سرعة الاستجابة وآليات الحماية المتبعة أثناء الواقعة.



وفي هذا السياق، تحدث باري دوناديو، المسؤول السابق بجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض، في تصريحات لـ«صدى البلد»، موضحا أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل عمليات حماية الرئيس ترامب، إلا أنه وبناءً على ما ظهر في مقاطع الفيديو، فإن أداء الجهاز كان متماشيا مع البروتوكولات المهنية المعتمدة.



وأوضح، من خلال مشاهدة اللقطات، أن عناصر الخدمة السرية تحركوا وفق الإجراءات القياسية، حيث رافقوا الرئيس بسرعة وحموا موقعه خلال ثوانٍ من إطلاق النار، ثم قاموا بإسقاطه أرضا باعتبارها الوضع الأكثر أمانا، قبل إخلائه من المنصة تحت حماية مشددة من فرق الحماية والتكتيك الرئاسي التي وفرت غطاءً أمنيا كاملا.



وأكد أن هذه الخطوات تتوافق مع عقيدة جهاز الخدمة السرية، وأن ما حدث كان تنفيذا للإجراءات التدريبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وأضاف أن نقطة التفتيش تعاملت بشكل صحيح مع الموقف، إذ نجحت في منع مسلح من الاقتراب من محيط الرئيس، وهو ما ساهم في احتواء الحادث وتقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة على تقصير أو إخفاق في التنفيذ.



أما فيما يتعلق بسرعة إخلاء نائب الرئيس الأمريكي، فأوضح أن ذلك قد يكون مرتبطا بقرب أحد عناصر الحماية منه في لحظة الخطر، وهو ما سمح بسرعة تنفيذ عملية الإخلاء، بينما قد تختلف السرعة في ظروف أخرى وفق تموضع العناصر الأمنية.



وفي ختام حديثه، شدد على أن نجاح العملية تمثل في حماية الرئيس وجميع الموجودين في الموقع، معتبرا أن التعامل الأمني جرى وفق الإجراءات المتبعة والمعايير المهنية الخاصة بمثل هذه الحوادث.