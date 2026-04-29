وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026
أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد
هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مسؤول سابق بالخدمة السرية بالبيت الأبيض يكشف لـ صدى البلد سبب سرعة إخلاء نائب الرئيس الأمريكي

باري دوناديو مع الرئيس ترامب
فرناس حفظي

في أعقاب الحادث الأمني الأخير في فندق واشنطن هيلتون، أثناء وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و زوجته و نائبه جي دي فانس، و عدد من المسؤولين الأمريكيين و موظفين بالبيت الأبيض.

 تواصلت حالة الجدل داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة حول طريقة تعامل جهاز الخدمة السرية مع الموقف، وسط تباين في التقييمات بشأن سرعة الاستجابة وآليات الحماية المتبعة أثناء الواقعة.


وفي هذا السياق، تحدث باري دوناديو، المسؤول السابق بجهاز الخدمة السرية بالبيت الأبيض، في تصريحات لـ«صدى البلد»، موضحا أنه لا يمكنه الخوض في تفاصيل عمليات حماية الرئيس ترامب، إلا أنه وبناءً على ما ظهر في مقاطع الفيديو، فإن أداء الجهاز كان متماشيا مع البروتوكولات المهنية المعتمدة.


وأوضح، من خلال مشاهدة اللقطات، أن عناصر الخدمة السرية تحركوا وفق الإجراءات القياسية، حيث رافقوا الرئيس بسرعة وحموا موقعه خلال ثوانٍ من إطلاق النار، ثم قاموا بإسقاطه أرضا باعتبارها الوضع الأكثر أمانا، قبل إخلائه من المنصة تحت حماية مشددة من فرق الحماية والتكتيك الرئاسي التي وفرت غطاءً أمنيا كاملا.


وأكد أن هذه الخطوات تتوافق مع عقيدة جهاز الخدمة السرية، وأن ما حدث كان تنفيذا للإجراءات التدريبية المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأضاف أن نقطة التفتيش تعاملت بشكل صحيح مع الموقف، إذ نجحت في منع مسلح من الاقتراب من محيط الرئيس، وهو ما ساهم في احتواء الحادث وتقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة على تقصير أو إخفاق في التنفيذ.


أما فيما يتعلق بسرعة إخلاء نائب الرئيس الأمريكي، فأوضح أن ذلك قد يكون مرتبطا بقرب أحد عناصر الحماية منه في لحظة الخطر، وهو ما سمح بسرعة تنفيذ عملية الإخلاء، بينما قد تختلف السرعة في ظروف أخرى وفق تموضع العناصر الأمنية.


وفي ختام حديثه، شدد على أن نجاح العملية تمثل في حماية الرئيس وجميع الموجودين في الموقع، معتبرا أن التعامل الأمني جرى وفق الإجراءات المتبعة والمعايير المهنية الخاصة بمثل هذه الحوادث.

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

الدواجن

شعبة الدواجن: هياكل الفراخ غير صالحة للاستخدام خارج المجازر

جانب من ورشة العمل

الرقابة المالية تنظم جلسة توعوية لتعزيز مجال الأمن السيبراني في القطاع

حماية المستهلك

حماية المستهلك يضبط مخزنًا غير مُرخص بالجيزة لتصنيع مراتب من مواد مجهولة المصدر

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد