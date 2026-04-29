كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026

بدأ العد التنازلي لموعد قدوم عيد الأضحى المبارك هذا العام، حيث تفصلنا أسابيع قليلة على اقتراب حلول العيد المبارك، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الأضحية، عن أسعار الأضاحي اليوم.



ارتفاع أسعار الأضاحي

ارتفعت أسعار الأضاحي اليوم، الأربعاء 29 أبريل 2026، داخل الأسواق، فتراوح سعر العجل البقري بين 45 و70 ألف جنيه، وفقًا للأوزان ومواصفات الأضحية.



وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن أسعار الأضاحي تشهد زيادة ملحوظة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب على الشراء.

وقال نقيب الفلاحين إن سوق الخرفان، شهد ارتفاعًا بنحو 1000 جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث يبدأ سعر الخروف صغير السن من 7 آلاف جنيه، ويصل إلى 15 ألف جنيه للحالات ذات الجودة العالية والأوزان الكبيرة.



أسعار الأضاحي اليوم

أسعار الخراف 2026

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها.

- ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7.000 جنيه فصاعدًا حسب الوزن.

أسعار العجول 2026

- ويبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة.

- ويبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45.000 جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها.

أسعار الماعز والجمال

- يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها.

- يبدأ سعر كيلو القائم في الجمال من 150 جنيها.



ما هي مواصفات الأضحية؟

1- يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها قال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).

2- يلزم أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعًا، بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره، قال صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».

3- أن تكون خالية من العلل والعيوب التي تمنع من الأضحية.

4- أن تكون أضحية ملكا لصاحبها، فلا تصح الأضحية المغصوبة والمسروقة والمأخوذة بدعوى باطلة، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية.

5- ألا تتعلق بحق الغير، فلا تصح الأضحية بالمرهون.

6- أن تتم الأضحية في وقتها الشرعي، من بعد صلاة العيد الكبير يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو الـ 13من ذي الحجة.



كيف يتم تقسيم الأضحية؟

هناك بعض السنن المؤكدة التي ينبغي علينا معرفتها في توزيع الأضاحي، والتي تشمل الآتي:

يجب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية: جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء للعائلة الخاصة.

والأفضل أن يكون توزيع الأضحية شخصياً، حيث يقوم الشخص بتوزيعها بنفسه على المستحقين، ويفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون الأضحية مقسمة إلى قطع صغيرة تسهل توزيعها على المستفيدين.



ما هي مبطلات أضحية عيد الأضحى؟

- أن تكون الأضحية العمياء التي فاقدة البصر.

- المبشومة أي المتخومة والمقصود بها التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت إلى أن يزول الخطر عنها.

- الأضحية إذا تعسرت ولادتها إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية العاجزة عن المشي لعاهة ما، سواء كانت مقطوعة أحد الرجلين.

ما هي شروط ذبح الأضحية؟

- تأكد من سلامة الأضحية.

- استقبل القبلة.

- وضعها على جانبها.

- سم الله وكبره.

- ترفق عند ذبحها.

- لا تجرها من موضع لآخر.

- لا تظهر لها آلة الذبح.

- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى.

- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

- التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

- لا تعط الجزار أجرته منها.

- لا تترك مخلفاتها في الشوارع.

- لا تلوث بدنك وثيابك بالدم.