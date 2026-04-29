وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026
أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد
هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026

أسعار لحوم الأضاحي
أسعار لحوم الأضاحي
خالد يوسف

بدأ العد التنازلي لموعد قدوم عيد الأضحى المبارك هذا العام، حيث تفصلنا أسابيع قليلة على اقتراب حلول العيد المبارك، فارتفعت مؤشرات البحث من قبل الكثير من المواطنين الراغبين في الأضحية، عن أسعار الأضاحي اليوم.
 

ارتفاع أسعار الأضاحي

ارتفعت أسعار الأضاحي اليوم، الأربعاء 29 أبريل 2026، داخل الأسواق، فتراوح سعر العجل البقري بين 45 و70 ألف جنيه، وفقًا للأوزان ومواصفات الأضحية.

وأوضح حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، أن أسعار الأضاحي تشهد زيادة ملحوظة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، نتيجة لزيادة الطلب على الشراء.

وقال نقيب الفلاحين إن سوق الخرفان، شهد ارتفاعًا بنحو 1000 جنيه مقارنة بالعام الماضي، حيث يبدأ سعر الخروف صغير السن من 7 آلاف جنيه، ويصل إلى 15 ألف جنيه للحالات ذات الجودة العالية والأوزان الكبيرة.
 

أسعار الأضاحي اليوم

أسعار الخراف 2026

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف البرقي بين 220 و250 جنيها.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من الخروف الضأن البلدي بين 200 و220 جنيها.

- ويبدأ سعر الخروف المناسب للأضحية من 7.000 جنيه فصاعدًا حسب الوزن. 

أسعار العجول 2026

- ويبدأ سعر الكيلو القائم من العجل البقري من 170 ويصل إلى 195 جنيها للأنواع الممتازة.

- ويبدأ سعر العجل الصغير المخصص للتسمين أو الأضحية من 45.000 جنيه تقريبا للأوزان المتوسطة.

- يتراوح سعر الكيلو القائم من العجل الجاموس بين 155 و175 جنيها.

 

أسعار الماعز والجمال

- يتراوح سعر الكيلو القائم في الماعز بين 250 و260 جنيها.

- يبدأ سعر كيلو القائم في الجمال من 150 جنيها.
 

ما هي مواصفات الأضحية؟

1- يجب أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها قال تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ).

2- يلزم أن تبلغ الأضحية السن المحدود شرعًا، بأن تكون جذعة من الضأن، أو ثنية من غيره، قال صلى الله عليه وسلّم: «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن».

3- أن تكون خالية من العلل والعيوب التي تمنع من الأضحية.

4- أن تكون أضحية ملكا لصاحبها، فلا تصح الأضحية المغصوبة والمسروقة والمأخوذة بدعوى باطلة، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بالمعصية.

5- ألا تتعلق بحق الغير، فلا تصح الأضحية بالمرهون.

6- أن تتم الأضحية في وقتها الشرعي، من بعد صلاة العيد الكبير يوم النحر وهو أول أيام عيد الأضحى إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو الـ 13من ذي الحجة.
 

كيف يتم تقسيم الأضحية؟

هناك بعض السنن المؤكدة التي ينبغي علينا معرفتها في توزيع الأضاحي، والتي تشمل الآتي:

يجب تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء متساوية: جزء للفقراء والمحتاجين، وجزء للأصدقاء والأقارب، وجزء للعائلة الخاصة.

والأفضل أن يكون توزيع الأضحية شخصياً، حيث يقوم الشخص بتوزيعها بنفسه على المستحقين، ويفضل أن يؤخذ بعين الاعتبار أن تكون الأضحية مقسمة إلى قطع صغيرة تسهل توزيعها على المستفيدين.
 

ما هي مبطلات أضحية عيد الأضحى؟

- أن تكون الأضحية العمياء التي فاقدة البصر.

- المبشومة أي المتخومة والمقصود بها التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت إلى أن يزول الخطر عنها.

- الأضحية إذا تعسرت ولادتها إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه إلى أن يزول عنها الخطر.

- الأضحية العاجزة عن المشي لعاهة ما، سواء كانت مقطوعة أحد الرجلين.

ما هي شروط ذبح الأضحية؟

- تأكد من سلامة الأضحية.

- استقبل القبلة.

- وضعها على جانبها.

- سم الله وكبره.

- ترفق عند ذبحها.

- لا تجرها من موضع لآخر.

- لا تظهر لها آلة الذبح.

- لا تذبحها بحضرة أضحية أخرى.

- تأكد من زهوق نفسها قبل سلخها.

- التزم بالأماكن المخصصة للذبح.

- لا تعط الجزار أجرته منها.

- لا تترك مخلفاتها في الشوارع.

- لا تلوث بدنك وثيابك بالدم.

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

معلم الشرقية

حكاية معلم من الشرقية: استُبعد من الإعارة لفرط كفاءته ثم عاد ليصنع جيلاً من أعلام التعليم في قريته

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد