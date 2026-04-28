لو عايز تقسط ثمن صك الأضحية وبدون فوايد.. وزارة الأوقاف بتقدم لك الحل

أعلنت وزارة الأوقاف تفعيل حزمة من التسهيلات الجديدة للمواطنين الراغبين في شراء صكوك الأضاحي لهذا العام، وذلك في إطار حرص الوزارة على تيسير أداء الشعيرة وتعظيم العمل المجتمعي.

وكشفت الوزارة عن فتح باب تقسيط قيمة الصكوك عبر التعاون مع بنكي "مصر" و"الأهلي المصري"، لإتاحة الفرصة لكافة المواطنين للمشاركة في مشروع الصكوك الذي يوجه بالكامل لصالح الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن المنظومة الجديدة تسمح للمضحي بشراء الصك عبر ماكينات التحصيل الإلكتروني (POS) المتاحة في المقرات الرسمية، مع التأكيد على ميزة استثنائية تتمثل في عدم تحمل المضحي لأي أعباء مالية إضافية أو فوائد نتيجة عملية التقسيط، حيث يتم تحصيل القيمة الرسمية للصك دون زيادة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الراغبين في الأضحية، مع ضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها بآليات منضبطة وشفافة.

وفيما يخص أماكن الحصول على الصكوك، أشارت وزارة الأوقاف إلى توافرها في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى جميع مديريات الأوقاف بالمحافظات.

وأكدت الوزارة استمرار العمل بوسائل الدفع التقليدية والإلكترونية الأخرى، والتي تشمل الدفع عبر منظومة "فوري دهب" أو من خلال الحسابات البنكية الموحدة المخصصة للمشروع، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المتبرعين في كافة أنحاء مصر.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الاستفسار عن تفاصيل المبادرة أو أماكن تواجد ماكينات التحصيل إلى التواصل عبر الرقم المختصر (17779)، أو متابعة الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الأوقاف أن هذا المشروع يمثل نموذجاً للتكافل الاجتماعي الناجح، حيث يتم تحويل أموال الصكوك بالكامل إلى لحوم أضاحي ذات جودة عالية، يتم توزيعها تحت إشراف كامل لضمان العدالة والنزاهة في التوزيع.