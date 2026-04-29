فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل

أعلنت وزارة العمل عن طرح مجموعة جديدة من فرص التوظيف داخل إحدى مدارس اللغات بمحافظة الغربية، وذلك ضمن نشرة التوظيف الرسمية التي تصدرها الوزارة بشكل دوري، في إطار خطتها لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المحافظات.

وظائف تعليمية في تخصصات متعددة

تتضمن الوظائف المعلنة احتياجات المدرسة لعدد من الكوادر التعليمية في تخصصات مختلفة، بهدف دعم العملية التعليمية وتغطية العجز في بعض المواد، وجاءت على النحو التالي:

6 مدرسين لغة إنجليزية

3 مدرسين رياضيات

3 مدرسين علوم

3 مدرسين لغة عربية

2 مدرس تربية رياضية

مدرس حاسب آلي

مدرس علم نفس

شروط التقديم

أوضحت وزارة العمل أن التقديم متاح للحاصلين على مؤهل عالٍ مناسب لكل تخصص، مع اشتراط ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا.

وأكدت أن هذه الفرص تستهدف أصحاب الكفاءات والخبرات المناسبة، بما يواكب احتياجات المدارس الخاصة في المرحلة الحالية.

الرواتب والمزايا

وبحسب الإعلان، فإن الرواتب سيتم تحديدها وفقًا للحد الأدنى للأجور المقرر، مع إمكانية زيادتها بناءً على سنوات الخبرة ومستوى الأداء، بما يحقق قدرًا من العدالة والاستقرار الوظيفي للعاملين.

مكان العمل وطرق التواصل

أشارت الوزارة إلى أن مقر العمل سيكون بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، ودعت الراغبين في التقديم إلى التواصل المباشر مع المدرسة عبر الأرقام التالية:

010004122814

01015354040

كما أوضحت أن عنوان المدرسة يقع بين طنطا والمحلة الكبرى، وأن الإعلان يحمل الرقم التأميني 2138396 ضمن البيانات الرسمية المعتمدة.

جهود مستمرة لتوفير فرص العمل

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل المستمرة لطرح فرص وظيفية في مختلف القطاعات، خاصة القطاع التعليمي الذي يشهد طلبًا متزايدًا على المعلمين المؤهلين، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص عمل مستقرة.

وتحرص الوزارة بشكل دوري على الإعلان عن وظائف جديدة في المدارس والشركات والمصانع، مع متابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان بيئة عمل مناسبة وآمنة.