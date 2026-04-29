توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة، توافق بشأن ما تم إدخاله عليه من تعديلات في مجلس الشيوخ، وأكدت اللجنة أن موافقتها جاءت في ضوء ما يحققه مشروع القانون من الحفاظ على التوازن الذي يقوم عليه النظام التأميني وما يستند عليه من أسس اكتوارية تكفل استدامتها وقدرة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المعقود اليوم برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية والمعاشات، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.