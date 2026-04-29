قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الكهرباء : دعم جهود إنشاء سوق إقليمية تنافسية وفعالة بدول القارة
تراجع جماعي في أسعار الخضار اليوم.. قائمة بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم بالأسواق
مركز عالمي للطاقة الشمسية.. مصر تدعم إنشاء سوق إقليمية للكهرباء
هيئة الدواء المصرية تحصل على عضوية دستور الأدوية الأمريكي
توافق نيابي على مشروع تعديل قانون التأمينات بعد مراجعته بمجلس الشيوخ
سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي
قرار عاجل من إدارة أبو النمرس التعليمية بنقل الطالب "ضحية الضرب والتنمر" لمدرسة أخرى
فرص عمل للمعلمين.. وزارة العمل تعلن وظائف جديدة بمدرسة لغات| تفاصيل
هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة
كيفية تقسيمها ومبطلات ذبـ.ـحها.. أسعار أضاحي العيد قائم اليوم الأربعاء 28 أبريل 2026
أول استجواب برلماني للحكومة في الفصل التشريعي الجديد
هام.. احتفظ بإيصال شحن كارت عداد الكهرباء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

سقوط من الطابق الـ15 يثير الغموض والتحقيقات جارية| شاهد عيان: صوت ارتطام قوي وصراخ أثارا فزع الأهالي

ياسمين القصاص

بدأت حوادث السقوط من الأدوار المرتفعة تثير قلقا متزايدا داخل المجتمع، لما تحمله من أبعاد إنسانية ونفسية معقدة، وبينما تتباين الروايات بين حوادث عرضية وحالات يشتبه في ارتباطها بـ الانتحار، تظل النتيجة واحدة، وهو فقدان مأساوي لحياة إنسانية في ظروف صادمة.  

وفي هذا الإطار، شهدت محافظة الإسكندرية حادثا مأساويا لسيدة سقطت من شرفة شقتها في الطابق الخامس عشر، بعد أن اختل توازنها، وفقا للمعلومات الأولية. 

وقد تم العثور عليها أسفل العقار، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد ما إذا كان الحادث عرضيا أم أن هناك عوامل أخرى قد تكون ساهمت فيه.

ومن جانبها، قالت سمية مجدي، أحد شهود العيان: "الحادث وقع قبل يومين، حيث سمع صوت قوي للغاية أعقبه مباشرة صراخ مرتفع وحالة من الفزع بين الأهالي".

وأضافت مجدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "المشهد كان صادما، إلا أن السيدة لم تكن ظاهرة بشكل واضح، حيث أن سارع الموجودون إلى تغطيتها بسرعة في محاولة للتعامل مع الموقف الإنساني الصعب،كما حكى بعض الجيران أمامنا".

وتابعت: "الواقعة تسببت في حالة من الخوف والقلق في المنطقة بأكملها، وجاءت فورا الجهات المختصة إلى موقع الحادث، ولا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابساته".

وهذا النوع من الحوادث يسلط الضوء على عدة قضايا مهمة، من بينها إجراءات السلامة في المباني المرتفعة، مثل تأمين الشرفات والحواجز الحديدية، والتأكد من مطابقتها للمعايير الهندسية التي تمنع مثل هذه الحوادث. 

كما يفتح الباب للحديث عن الصحة النفسية، خاصة في ظل تزايد الضغوط الحياتية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع البعض إلى حافة اليأس.

من جهة أخرى، تشير تقارير غير رسمية إلى أن بعض حوادث السقوط من الأدوار المرتفعة قد تكون مرتبطة بمحاولات انتحار، وهو ما يستدعي تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الدعم النفسي، وتوفير قنوات آمنة لطلب المساعدة. 

فالكثير من هذه الحالات كان يمكن تجنبها لو توفرت بيئة داعمة تستمع وتتفهم دون حكم.

والتعامل مع هذه الظاهرة لا يجب أن يقتصر على التحقيق في كل حادثة على حدة، بل يتطلب رؤية شاملة تشمل تعزيز إجراءات السلامة في المباني، ونشر ثقافة الدعم النفسي، وكسر وصمة الحديث عن الأزمات النفسية، فخلف كل حادثة، هناك قصة إنسانية تستحق أن تفهم، لا أن تختصر في سطر خبر عاجل.

والجدير بالذكر، أن هذا النوع من الحوادث لا يعكس فقط لحظة سقوط، بل غالبا ما يكون امتدادا لمعاناة خفية أو خلل في عوامل الأمان أو غياب الوعي بالمخاطر.

حوادث انتحار حوادث سقوط من أدوار عالية الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

