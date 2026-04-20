الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف: 27 ندوة علمية تناقش أسباب الانتحار وطرق الوقاية منه

شيماء جمال

عقدت وزارة الأوقاف ٢٧ ندوة علمية كبرى على مستوى الجمهورية، أمس بعنوان: «أسباب الانتحار وطرق الوقاية منه»، بمشاركة (٨١) محاضرًا.

جاء عقد هذه الندوات في إطار دور الوزارة العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في تنفيذ محاور خطتها الدعوية التي تستهدف استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني، والإسهام في صناعة الحضارة.

وأكد المحاضرون أن الانتحار ليس مجرد فعل لإنهاء الألم، بل هو انسحاب من منظومة الحياة، ويرتبط في كثير من الأحيان بضعف الصلة بالله تعالى، وضيق فهم فلسفة الابتلاء.

وأوضح المحاضرون أن الحكم الشرعي في هذه المسألة قاطع في تحريمه، وأنه من كبائر الذنوب، لما يترتب عليه من آثار خطيرة على الفرد والأسرة والمجتمع.

وأشار المحاضرون إلى أن لهذه القضية أسبابًا متعددة، تتداخل فيها الجوانب النفسية والاجتماعية، وهو ما يستلزم التعامل معها من خلال أهل الاختصاص في مجالات علم النفس والاجتماع، بما يحقق الفهم الدقيق، ويدعم سبل الوقاية والعلاج.

وبيّن المحاضرون أن المواجهة الفاعلة تكون ببناء حصانة نفسية وإيمانية، من خلال تصحيح مفهوم الابتلاء، وتعزيز اليقين بأن الروح أمانة، والتوجيه إلى البديل النبوي في الدعاء: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي».

وشدد المحاضرون على أهمية دور الأسرة والمجتمع في الدعم والاحتواء، وتعزيز شبكات التكافل، بما يسهم في الحد من اليأس، ويحفظ تماسك المجتمع، ويحقق السكينة الفردية.

