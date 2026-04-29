مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل جلسة ياسين منصور مع توروب

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر برنامج “اللعيب” على قناة MBC مصر، أن رجل الأعمال ياسين منصور يقود مفاوضات داخل النادي لحسم ملف رحيل المدرب، حيث عرض الأهلي إنهاء التعاقد مقابل حصوله على راتب 3 أشهر كشرط جزائي.

وقال مهيب إن المدرب الدنماركي رفض جميع الحلول المطروحة، متمسكًا إما بالاستمرار في منصبه حتى نهاية عقده أو الحصول على القيمة الكاملة للاتفاق المبرم بين الطرفين، مؤكدًا أن موقفه القانوني يمنحه الأفضلية في هذا الملف.



وأضاف أن توروب يتمسك باستمراره رغم الخسارة الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية وخروج الفريق من عدد من البطولات، في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل القلعة الحمراء.

في سياق منفصل، أوضح عبد الهادي أن محمد الشناوي بات الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في مواجهة الزمالك المقبلة، حيث استقر الجهاز الفني بشكل كبير على الدفع به في مباراة القمة المقرر إقامتها يوم الجمعة.