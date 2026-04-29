وزير الرياضة يوجه بتقديم الدعم الطبي الكامل للسباح محمد ربيع ومتابعة حالته

وجّه جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية اللازمة للاعب محمد ربيع، مع التأكيد على تذليل أية معوقات قد تعترض مسار علاجه داخل المستشفى.

وشدد الوزير على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة للحالة الصحية للاعب، والتنسيق الكامل مع الأطقم الطبية المعالجة، لضمان توفير أفضل مستوى من الرعاية الطبية وفقًا لأحدث المعايير، بما يسهم في سرعة تماثله للشفاء.

كما أكد الوزير أن الوزارة لن تدخر جهدًا في دعم أبنائها من الرياضيين في مثل هذه الظروف، مشيرًا إلى أن صحة وسلامة اللاعبين تأتي على رأس أولويات الوزارة، في ظل توجه الدولة نحو توفير بيئة رياضية آمنة وداعمة لكافة الأبطال.

ومن جانبها، باشرت اللجنة الطبية العليا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع إدارة المستشفى لضمان انتظام خطة العلاج وتوفير أي احتياجات طبية بشكل فوري، مع استمرار المتابعة حتى تعافيه الكامل وعودته لممارسة نشاطه الرياضي.

طلبات بتدخل وزير الرياضة

وكان الناقد الرياضي أيمن بدرة، قد طالب وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالتدخل بعد تكرار غرق طفل في حمام سباحة.

وأوضح أيمن بدرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “الكارثة التي تعرض لها السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور الذي غرق في بطولة الجمهورية الله تعالى يرحمه.. ويصبر أهله وأحبابه”.

وأضاف: “تكررت الواقعة اليوم في أهناسيا بمحافظة بني سويف.. بطلها الآن في حالة صحية حرجة”.

وتابع: “طفل عمره 12 سنة، اسمه محمد ربيع محسب يرقد الآن في العناية المركزة بمستشفى أهناسيا بعد توقف عضلة القلب وهو يشارك في سباق للسباحة في نادي العاملين بمديرية الشباب والرياضة”.

وأكمل: “تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة غاية في الخطورة.. تدخل الفريق الطبي بسرعة وكفاءة عالية وأجرى عمليات الإنعاش حتى عاد القلب الصغير للخفق بوهن من فترة توقف يقدرها بعض من تابعوا الحالة بأنها كانت لحوالي 7 دقائق”.

واختتم الناقد الرياضي: قائلا: “الطفل الآن في مستشفى أهناسيا وهو يخضع للرعاية الطبية ولكن حالته حرجة.. ربنا ينجيه ويقر عين أهله به.. ولكن الموضوع في حاجة إلى بحث سريع لإثبات الحقيقة.. حتى لا تتوه”.