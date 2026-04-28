إنقاذ طفل من توقف القلب إثر غرقه في حمام سباحة ببني سويف

تعرض طفل للغرق في مياه حمام السباحة بنادي العاملين بالشباب والرياضة بمركز إهناسيا في محافظة بني سويف، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف، في حالة حرجة إلى مستشفى إهناسيا التخصصي، وتم اجراء الاسعافات الطبية له وإدخاله العناية المركزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بتعرض طفل للغرق بمياه حمام السباحة بنادي العاملين بالشباب والرياضة بمركز إهناسيا، وتم توجيه مرفق الإسعاف بسرعة الانتقال لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل «محمد ر.م» 12 عامًا، مقيم مركز إهناسيا، قد تعرض للغرق داخل حمام السباحة، حيث جرى انتشاله من المياه بواسطة المُنقذين الموجودين في المكان، وتم إجراء الإسعافات الأولية له داخل النادي قبل نقله إلى المستشفى.

من جانبه، أوضح عماد خليفة، مدير عام الشباب والرياضة بمركز إهناسيا ببني سويف، أن حمام السباحة يتبع نادي العاملين بالشباب والرياضة، ويخضع لإشراف مدربين ومنقذين متخصصين، مشيرًا إلى أن سرعة تدخل المُنقذين ساهمت في انتشال الطفل في وقت مناسب.



وأضاف أن الطفل كان قد تناول كميات كبيرة من الطعام قبل نزوله إلى حمام السباحة، وهو ما قد يكون ساهم في تعرضه للغرق، مشيرًأ إلى أن الإسعافات الأولية أُجريت للطفل فور إخراجه من المياه، قبل وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى نظرًا لقرب موقع مرفق الإسعاف من النادي.





وأكد الدكتور محمد يوسف، مدير مستشفى إهناسيا التخصصي، أن الطفل وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، في حالة حرجة، إذ كان يعاني من توقف في عضلة القلب نتيجة الغرق، وعلى الفور تعامل فريق الطوارئ مع الحالة، حيث تم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي له في محاولة لإعادة النبض والتنفس، مشيرًا إلى أن حالة الطفل ما زالت حرجة، وتم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة لاستكمال العلاج اللازم تحت إشراف طبي مكثف.



وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وانتقل مسؤولو الشباب والرياضة ببني سويف إلى المستشفى للاطمئنان على حالة الطفل، ومراجعة تطبيق معايير واشتراطات السلامة داخل حمام السباحة للوقوف على ملابسات الحادث.