عبر بوابة مصر الرقمية.. خطوات استخراج بطاقة التموين بدل فاقد 2026
الإسماعيلي يطلب رسميا إلغاء الهبوط لموسم آخر
مجلس الوزراء يُوافق على استمرار تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر مايو
الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي
إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد
تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص
مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد
موعد نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة
البيت الأبيض: ترامب لن يبرم أي اتفاق إلا بعد وضع الأمن القومي الأمريكي في المقام الأول
وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران
حالتهما خطيرة.. حادث طعن يستهدف اثنين من اليهود الحريديم بلندن.. وستارمر يصفه بالمقلق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة لوضع كنوز الصعيد المنسية على خريطة السياحة المصرية

مجلس النواب
فريدة محمد

تقدمت صباح صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تراجع الاهتمام وغياب خطط التسويق للكنوز المنسية بمحافظات صعيد مصر.

وقالت النائبة، رغم ما تملكه محافظات الصعيد من مقومات سياحية وأثرية مميزة وفريدة من شمال الصعيد لجنوبه إلا أنها لم تلق الاهتمام الكافي وتسليط الضوء عليها من جانب الجهات المعنية في وزارة السياحة والآثار، في الوقت الذي نستهدف فيه الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأوضحت، أن المواقع الأثرية فى محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا) تمثل مادة سياحية عالمية، لكنها تعاني من ضعف الترويج الممنهج لها، وغياب الربط العملي بينها وبين المقاصد السياحية الكبرى، رغم جاهزيتها لاستقبال الزائرين.

وأشارت إلى أن مصر لا تعاني نقصًا فى المقومات السياحية، بل فى حسن توظيفها، ومن ثم فإن الاهتمام بالمناطق الأثرية في صعيد مصر يمثل فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف صعيد مصر، وإنعاش السياحة الثقافية، وبناء منتج سياحى أكثر تنوعًا واستدامة.

وأكدت على أن محافظة سوهاج لوحدها تُحظى بمقومات سياحية وأثرية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من وزارة السياحة ومنها:" متحف سوهاج القومي وعنوانه مدينة ناصر- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا - معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا- معبد ميرت آمون ويقع في مركز أخميم - مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم - معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد - الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا -الدير الأحمر ويقع في نجع الدير بإدفا- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم.. ألخ".

وأكدت على أهمية إعادة رسم خريطة السياحة المصرية حتى لا تظل هذه الكنوز المُنسية بصعيد مصر حبيسة الصمت فى انتظار من يفتح لها أبواب العالم.

ولفتت إلى أن نجاح رحلات اليوم الواحد إلى الأقصر والقاهرة يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه، ويعيد اكتشاف كنوز صعيد مصر المنسية، والتي من شأنها حال وضعها على خارطة السياحة المصرية تُعزز من عوائد القطاع السياحي في مصر.

وطالبت بتبني رؤية واضحة من وزارتى السياحة والآثار، والداخلية، ومحافظات الصعيد، لتدشين مسارات تفويج جديدة، والترويج لها عالميًا باعتبارها منتجًا ثقافيًا مختلفًا يميز مصر عن غيرها من المقاصد السياحية.

كما طالبت بإدراج هذه المواقع ضمن الحملات الترويجية الرسمية، وعدم الاكتفاء بالترويج للمسارات التقليدية، خاصة فى ظل المنافسة الإقليمية الشرسة التي يواجهها المقصد السياحي المصري مع مقاصد دول المنطقة.

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع
وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني
وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثالث الميداني

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة القوات المسلحة خلال المشروع

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

