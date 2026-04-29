طلب إحاطة لوضع كنوز الصعيد المنسية على خريطة السياحة المصرية

تقدمت صباح صابر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ، إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تراجع الاهتمام وغياب خطط التسويق للكنوز المنسية بمحافظات صعيد مصر.

وقالت النائبة، رغم ما تملكه محافظات الصعيد من مقومات سياحية وأثرية مميزة وفريدة من شمال الصعيد لجنوبه إلا أنها لم تلق الاهتمام الكافي وتسليط الضوء عليها من جانب الجهات المعنية في وزارة السياحة والآثار، في الوقت الذي نستهدف فيه الوصول إلى 30 مليون سائح.

وأوضحت، أن المواقع الأثرية فى محافظات (أسيوط- سوهاج- قنا) تمثل مادة سياحية عالمية، لكنها تعاني من ضعف الترويج الممنهج لها، وغياب الربط العملي بينها وبين المقاصد السياحية الكبرى، رغم جاهزيتها لاستقبال الزائرين.

وأشارت إلى أن مصر لا تعاني نقصًا فى المقومات السياحية، بل فى حسن توظيفها، ومن ثم فإن الاهتمام بالمناطق الأثرية في صعيد مصر يمثل فرصة حقيقية لإعادة اكتشاف صعيد مصر، وإنعاش السياحة الثقافية، وبناء منتج سياحى أكثر تنوعًا واستدامة.

وأكدت على أن محافظة سوهاج لوحدها تُحظى بمقومات سياحية وأثرية تحتاج إلى مزيد من الاهتمام من وزارة السياحة ومنها:" متحف سوهاج القومي وعنوانه مدينة ناصر- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا - معبد رمسيس الثاني ويقع أيضا في منطقة أبيدوس مركز البلينا- معبد ميرت آمون ويقع في مركز أخميم - مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم - معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد - الدير الأبيض يقع نجع الدير بناحية قرية إدفا -الدير الأحمر ويقع في نجع الدير بإدفا- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم.. ألخ".

وأكدت على أهمية إعادة رسم خريطة السياحة المصرية حتى لا تظل هذه الكنوز المُنسية بصعيد مصر حبيسة الصمت فى انتظار من يفتح لها أبواب العالم.

ولفتت إلى أن نجاح رحلات اليوم الواحد إلى الأقصر والقاهرة يمثل نموذجًا يمكن البناء عليه، ويعيد اكتشاف كنوز صعيد مصر المنسية، والتي من شأنها حال وضعها على خارطة السياحة المصرية تُعزز من عوائد القطاع السياحي في مصر.

وطالبت بتبني رؤية واضحة من وزارتى السياحة والآثار، والداخلية، ومحافظات الصعيد، لتدشين مسارات تفويج جديدة، والترويج لها عالميًا باعتبارها منتجًا ثقافيًا مختلفًا يميز مصر عن غيرها من المقاصد السياحية.

كما طالبت بإدراج هذه المواقع ضمن الحملات الترويجية الرسمية، وعدم الاكتفاء بالترويج للمسارات التقليدية، خاصة فى ظل المنافسة الإقليمية الشرسة التي يواجهها المقصد السياحي المصري مع مقاصد دول المنطقة.