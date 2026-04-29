بعد وفاة 3 طلاب في حادث تصادم.. طلب إحاطة إلى الحكومة: الطرق محرومة من التطوير منذ 20 عاما

وجه النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزراء التنمية المحلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن واقعة وفاة 3 طلاب في حادث تصادم على طريق نجير _ دكرنس بمحافظة الدقهلية، بسبب تدهور حالة الطرق بين القرى والوحدات المحلية في مركزي دكرنس وبني عبيد وجميع القرى التابعة لهما، والحاجة لتدبير اعتمادات إضافية عاجلة وفورية.

وأشار إلى أنه يعاني مركزي دكرنس وبني عبيد من حالة تدهور للطرق الداخلية التي تربط القرى ببعضها، خصوصا وأن غالبية الطرق لم يتم رصفها منذ أكثر من 20 عامًا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحادث الذي راح ضحيته 3 طلاب لم يكن الأول، لاسيما وأن الطرق متدهورة وتسبب حوادث سنوية تتجاوز ٥٠ حادثًا خلال السنوات الأخيرة، مع خسائر بشرية ومادية مباشرة للمواطنين.

وأوضح النائب أن الخطة الاستثمارية الحالية ضعيفة ولا تكفي لتغطية رصف هذه الطرق الحيوية، مما يعطل التنمية الاقتصادية ويزيد أعباء النقل ويهدد سلامة المواطنين يوميًا.

وطالب عضو مجلس النواب، يتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة لمعاينة حالة الطرق على الأرض، على أن تقدم تقريرًا مفصلًا مع توصيات ملزمة للحكومة بجدول زمني محدد لرصف جميع الطرق.

وشدد النائب على أهمية تدبير اعتمادات إضافية عاجلة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026–2027، مخصصة لرصف جميع الطرق بين القرى بمركزي دكرنس وبني عبيد، مع تحديد مبلغ مبدئي كافٍ لتنفيذ المشروع بشكل كامل.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحديد موعد نهائي ملزم للتنفيذ، على أن يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تنفيذ خطة الرصف بشكل كامل لحماية أرواح المواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: رصف الطرق ليس مجرد ملف خدمي، بل قضية سلامة عامة وأساس للتنمية المستدامة، ويجب أن يكون التنفيذ عاجلًا وفوريًا لضمان حياة المواطنين، وربط القرى بمراكزها، ودعم النشاط الاقتصادي.