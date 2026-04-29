الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

بعد وفاة 3 طلاب في حادث تصادم.. طلب إحاطة إلى الحكومة: الطرق محرومة من التطوير منذ 20 عاما

وجه النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزراء التنمية المحلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن واقعة وفاة 3 طلاب في حادث تصادم على طريق نجير _ دكرنس بمحافظة الدقهلية، بسبب تدهور حالة الطرق بين القرى والوحدات المحلية في مركزي دكرنس وبني عبيد وجميع القرى التابعة لهما، والحاجة لتدبير اعتمادات إضافية عاجلة وفورية.

وأشار إلى أنه يعاني مركزي دكرنس وبني عبيد من حالة تدهور للطرق الداخلية التي تربط القرى ببعضها، خصوصا وأن غالبية الطرق لم يتم رصفها منذ أكثر من 20 عامًا.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحادث الذي راح ضحيته 3 طلاب لم يكن الأول، لاسيما وأن الطرق متدهورة وتسبب حوادث سنوية تتجاوز ٥٠ حادثًا خلال السنوات الأخيرة، مع خسائر بشرية ومادية مباشرة للمواطنين.

وأوضح النائب أن الخطة الاستثمارية الحالية ضعيفة ولا تكفي لتغطية رصف هذه الطرق الحيوية، مما يعطل التنمية الاقتصادية ويزيد أعباء النقل ويهدد سلامة المواطنين يوميًا.

وطالب عضو مجلس النواب، يتشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة لمعاينة حالة الطرق على الأرض، على أن تقدم تقريرًا مفصلًا مع توصيات ملزمة للحكومة بجدول زمني محدد لرصف جميع الطرق.

وشدد النائب على أهمية تدبير اعتمادات إضافية عاجلة ضمن موازنة الدولة لسنة 2026–2027، مخصصة لرصف جميع الطرق بين القرى بمركزي دكرنس وبني عبيد، مع تحديد مبلغ مبدئي كافٍ لتنفيذ المشروع بشكل كامل.

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية تحديد موعد نهائي ملزم للتنفيذ، على أن يتم تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان تنفيذ خطة الرصف بشكل كامل لحماية أرواح المواطنين.

وقال عضو مجلس النواب: رصف الطرق ليس مجرد ملف خدمي، بل قضية سلامة عامة وأساس للتنمية المستدامة، ويجب أن يكون التنفيذ عاجلًا وفوريًا لضمان حياة المواطنين، وربط القرى بمراكزها، ودعم النشاط الاقتصادي.

طلب إحاطة وفاة 3 طلاب حادث تصادم طريق نجير _ دكرنس الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قوى عاملة النواب توافق نهائيا على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

سعر الذهب اليوم

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

وحدات سكنية

إتاحة كراسة شروط مشروع “الشراكة مع المطورين العقاريين” "سكن لكل المصريين"..غدًا

سعر الجنيه الذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

سعر الدولار

ارتفاعات مُتتالية .. صعود أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

مالك الأرض

اختفى في ساعتين.. القصة الكاملة لواقعة سرقة محصول القمح في الشرقية | مفاجآت صادمة

ترشيحاتنا

معلم الشرقية

حكاية معلم من الشرقية: استُبعد من الإعارة لفرط كفاءته ثم عاد ليصنع جيلاً من أعلام التعليم في قريته

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أطعمة أحذر وضعها في الإيرفراير.. هل الزواج بعد الأربعين فرصة أم مخاطره؟

الجواز بعد سن الأربعين

الجواز بعد الأربعين| فرصة تانية ولا مخاطرة؟.. خبيرة علن نفس تجيب

بالصور

لوك كاجوال.. هنا الزاهد تستعرض رشاقتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي.. الأورمان تُنظم قافلة طبية بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد توزيع عدد من الأجهزة التعويضية لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة

وزيرة التنمية المحلية: حزمة إجراءات لتطوير المحميات الطبيعية بجنوب سيناء

صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة
صوة من اجتماع وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

المزيد