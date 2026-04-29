مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه من المهم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، تشكيل لجان لمراجعة كافة مناهج جميع الصفوف الدراسية التي كانت هناك شكاوى من تضخمها أو صعوبتها على الطلاب

وطالب الدكتور تامر شوقي ، بالإستعانة في ذلك بمعلمين في قلب الواقع والإنصات الجيد لملاحظاتهم والأخذ بها حال ثبوت صحتها، مؤكداً أنه من الأعباء المعرفية على الطلاب الجمع بين مناهج ضخمة، وتقييمات أسبوعية، وامتحانات شهرية، وامتحانات نهائية

وقال الدكتور تامر شوقي : المدارس ليست للتعليم النظري والتقييمات فقط، بل هي أماكن للتربية وتنمية الشخصية والتعليم ثم التقييم لكل ذلك، فالتقييم يجب أن يكون لاحقا وليس سابقا في التعليم

جدير بالذكر أنه في نهاية مارس الماضي ، كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.



