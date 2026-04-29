الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

مطالب بتشكيل لجان لمراجعة المناهج المدرسية الصعبة قبل العام الدراسي الجديد

ياسمين بدوي

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أنه من المهم قبل بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، تشكيل لجان لمراجعة كافة مناهج جميع الصفوف الدراسية التي كانت هناك شكاوى من تضخمها أو صعوبتها على الطلاب

وطالب الدكتور تامر شوقي ، بالإستعانة في ذلك بمعلمين في قلب الواقع والإنصات الجيد لملاحظاتهم والأخذ بها حال ثبوت صحتها، مؤكداً أنه من الأعباء المعرفية على الطلاب الجمع بين مناهج ضخمة، وتقييمات أسبوعية، وامتحانات شهرية، وامتحانات نهائية

وقال الدكتور تامر شوقي : المدارس ليست للتعليم النظري والتقييمات فقط، بل هي أماكن للتربية وتنمية الشخصية والتعليم ثم التقييم لكل ذلك، فالتقييم يجب أن يكون لاحقا وليس سابقا في التعليم

جدير بالذكر أنه في نهاية مارس الماضي ، كان محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد ترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي؛ وذلك لمتابعة تنفيذ خطط تطوير التعليم، واستعراض السياسات والآليات الداعمة للارتقاء بالعملية التعليمية، وعرض مقترح الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.

 الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

  • بدء الدراسة اعتبارا من ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ وانتهائها ٢٤ يونيو ٢٠٢٧ 
  • إجمالي أيام الدراسة ١٨٣ يوما دراسيا
  •  بدء الدراسة فى المدارس الدولية اعتبارا من يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٦
  •  امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل ٩ يناير إلى ١٤ يناير ٢٠٢٧
  •  امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ١٦ يناير ٢٠٢٧ إلى 21 يناير ٢٠٢٧
  •  اجازة نصف العام ٢٣ يناير ٢٠٢٧ حتى ٤ فبراير ٢٠٢٧
  •  بدء الفصل الدراسي الثاني ٦ فبراير ٢٠٢٧ إلى ٢٤ يونيو ٢٠٢٧
  •  امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل ٢٢ مايو ٢٠٢٧ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢٧
  •  امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية ٢٩ مايو ٢٠٢٧ إلى 3 يونيو ٢٠٢٧
  •  امتحانات الصف الثاني "بكالوريا" ١٢ يونيو ٢٠٢٧ إلى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧
  •  امتحانات الثانوية العامة ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ إلى ٢١ يوليو ٢٠٢٧
  •  امتحانات الدبلومات الفنية ٢٩ مايو ٢٠٢٧ إلى ١٠ يونيو ٢٠٢٧
     
العام الدراسي الجديد 2027 العام الدراسي العام الدراسي الجديد مناهج

لا للخضروات الورقية ولا للبيض؟.. خبير يوضح حقيقة الشائعات الغذائية المنتشرة

وزير الدفاع: قادرون على حماية الأمن القومي المصري فى ظل ما تشهده المنطقة

قائد الجيش الثالث الميداني: مستعدون لتنفيذ كافة المهام التي توكل إلينا لحماية الأمن القومي المصري

وزير الدفاع يشهد المشروع التكتيكى بجنود بدر 2026 بالذخيرة الحية| شاهد

