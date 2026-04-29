الطاقة الذرية: معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال في مجمع أصفهان النووي

أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل جروسي، أن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتطلب إرادة سياسية من طهران.

وشدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ضرورة إقناع إيران بأهمية التفاوض.

وبيّن جروسي أن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب لا يزال على الأرجح في مجمع أصفهان النووي الذي تعرض للقصف.

وقال جروسي: لدينا صور أقمار اصطناعية تظهر آثار أحدث الغارات الجوية على إيران ونتلقى معلومات باستمرار.

كما عبر عن رغبته في تفتيش المنشآت النووية الإيرانية في نطنز وفوردو حيث توجد مواد نووية.

ومضى قائلا: ناقشنا مع روسيا ودول أخرى إمكانية إرسال اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني إلى خارج البلاد.

وإختتم جروسي قائلا: اليورانيوم عالي التخصيب يجب ألا يظل في إيران أو يجب أن يتم تقليل تخصيبه.