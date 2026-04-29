تفاصيل ديو غنائي يجمع شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان.. خاص

كشف ناصر بجاتو مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل الديو الغنائي المقرر أن يجمع شيرين والفنان بهاء سلطان.

وقال ناصر بجاتو فى تصريح خاص لصدى البلد : الفكرة جاءت من خلالي بما إن النجمين أدير لهما أعمالهما وتم الاتفاق على أن يجمعهما عمل غنائي واحد ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.

وأما عن تفاصيل الأغنية التى تجمع بين شيرين وبهاء أكد ناصر بجاتو لم يتم الاستقرار على أغنية بعينها وإنما هناك بعض الأفكار التى يتم دراستها.

أغنية جديد للفنانة شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب نشاطها الفني خلال الفترة الحالية، استعدادًا لموسم الصيف، حيث تعمل على تقديم أعمال جديدة تحمل طابعًا مختلفًا يبتعد عن الأجواء الحزينة التي اعتاد عليها جمهورها في بعض أغانيها الأخيرة.

وكشف الموزع الموسيقي توما عن استعداد شيرين لطرح أغنية جديدة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته أغنية "الحضن شوك"، مؤكدًا أن العمل الجديد يأتي بإيقاع أكثر خفة وبهجة ليناسب أجواء الصيف.

توما : شيرين تسعي لتقديم حالة من الفرح

وأوضح توما، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأغنية الجديدة تختلف تمامًا عن الطابع الدرامي، مشيرًا إلى أن شيرين تسعى هذه المرة لتقديم حالة من الفرح والطاقة الإيجابية لجمهورها.

وأضاف أن هناك أغنيتين أخريين يجري العمل عليهما حاليًا، بينما لا تزال شيرين تفاضل بين أكثر من أغنية تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، تستعد شيرين لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 7 أغسطس المقبل ضمن فعاليات Porto Golf Summer Festival في بورتو جولف العلمين، وذلك برعاية القاهرة 24.

ومن المنتظر أن تقدم شيرين خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي ارتبط بها الجمهور على مدار السنوات الماضية، إلى جانب أحدث أعمالها الغنائية، وفي مقدمتها أغنية "الحضن شوك" التي حققت انتشارًا واسعًا وتصدرت قوائم الاستماع عبر منصات الموسيقى وموقع يوتيوب في مصر وعدد من الدول العربية.