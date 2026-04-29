أيمن سلامة يكشف تفاصيل أزمة صحية خطيرة لزوجته وخضوعها لجراحة عاجلة بالعمود الفقري

كشف السيناريست أيمن سلامة عن أزمته بسبب مرض زوجته في الأيام الماضية وإجراءها عملية جراحية شديدة الخطورة.

وكتب سلامة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": “اصعب تجربة ممكن يمر بيها انسان.. الخميس الماضي اتصل بي ابني مروان يبلغني ان مامته تصرخ من ألم بساقها وانها لاتستطيع الوقوف ولا النهوض من مكانها واتفقنا علي طلب الإسعاف واتقابلنا في المستشفى .في الاول شكوا انها جلطة بالساق لكن الاشعة والتحاليل في الطوارئ اكدت انه لأ”.

وتابع : اكتشفوا كسر بالعامود الفقري التحاليل اكدت انها مش جاهزة للعملية، لكن استشاري المخ والاعصاب قال لو مادخلتش العمليات خلال 24 ساعة هاتكون معرضة لشلل تام ودكاترة التخصصات الاخري قالوا نسبة النجاح لاتزيد عن 50 ‎%‎ وعشت ساعات من الحيرة ودخلتني الفنانة نهال عنبر - اللي بشكرها من كل قلبي - مع خمس دكاترة استشاريين ونفس الكلام..

وتابع : “بتوع المخ والاعصاب بيقولوا لازم عملية فورا وبتوع التخصصات الاخري يقولوا استحالة دي تدخل عمليات وبقيت مخير مابين تأجيل العملية لحد الحالة ماتتظبط وده معناه شلل مؤكد ومابين ريسك العملية اللي همضي علي اقرار إنها على مسئوليتي وانهم بلغوني بالحالة كاملة وقالولي 50‎%‎ تطلع سليمة”.

اختتم :" اصر الدكتور أشرف زكي يكون جانبي وقالي استخير ربنا وتوكل علي الله، دخلت العمليات لكن ربنا فعلا ارحم مننا جميعا ، هي حاليا في الرعاية المركزة لكن الحمدلله الحالة بتتحسن وشالوا اجهزة التنفس الصناعي والف حمد لك يارب ، دعواتكم ان ربنا يتمم شفاها".