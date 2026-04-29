وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب بالكونجرس لأول مرة منذ بدء حرب إيران

يخضع وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث لاستجواب من الكونجرس في وقت لاحق من اليوم، وذلك للمرة الأولى منذ أن شنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الحرب على إيران، والتي اعتبرها الديمقراطيون صراعًا مكلفًا تم خوضه دون موافقة الكونجرس.

وأوضحت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية، أن جلسة الاستماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب سوف تعقد لمناقشة مقترح ميزانية الدفاع لعام 2027، والذي من شأنه رفع الإنفاق الدفاعي إلى مستوى تاريخي يبلغ 1.5 تريليون دولار.

ومن المتوقع أن يُشدد هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، على الحاجة إلى المزيد من الطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الصاروخي والسفن الحربية.

من المرجح أيضا أن يُركز الديمقراطيون على التكاليف الباهظة للحرب على وإيران، والتخفيضات الهائلة في مخزون الذخائر الأمريكية الحيوية، وقصف مدرسة أسفر عن مقتل أطفال.

وقد يتساءل بعض المشرعين أيضاً عن مدى استعداد الجيش لإسقاط أسراب الطائرات الإيرانية بدون طيار، والتي اخترق بعضها الدفاعات الأمريكية وقتل أو جرح جنوداً أمريكيين.