عايزه تتجوز شاب وهو مش موافق.. تفاصيل محاولة إنتحار فتاة فى فيديو لايف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بتناول كمية من الأقراص الطبية بدعوى الإنتحار بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (طالبة "سن 17"- مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج)، وبمواجهتها أقرت برغبتها فى الزواج من أحد الأشخاص ورفضه ذلك، فقامت بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه والإدعاء بتناولها أقراص طبية بدعوى الإنتحار ونشره على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لمحاولة إستعطافه.. وبسؤال والديها أقرا بأن نجلتهما بصحة جيدة ونفيا علمهما بتصويرها المقطع المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخذ التعهد اللازم على أهليتها بحسن رعايتها.. وتولت النيابة العامة التحقيق.