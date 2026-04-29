وزيرة الجيوش الفرنسية: وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لا يزال هشًا للغاية
كيف أتوب من تعاطي المخدرات؟.. احذر خطأ شائعا يحرمك القبول فتموت عاصيا
من العاشر إلى أفريقيا.. 300 مليون مستهلك ينتظرون المنتجات الجلدية المصرية
سعر كيلو الأرز والمكرونة يتراجع في الأسواق اليوم .. وتراجع أسعار أكثر من 6 سلع أساسية
الذهب في منطقة الحيرة.. خبير يكشف سيناريوهات الصعود إلى 5000 دولار أو الهبوط الحاد
الملك تشارلز: لولا بريطانيا لكانت الولايات المتحدة تتحدث الفرنسية
حوار خاص| الزراعة: تراجع أسعار الخضروات والطماطم واستقرار سوق اللحوم.. وزيادة تاريخية في مساحات القمح
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء
الولايات المتحدة تصدر جوازات سفر عليها صورة ترامب وتوقيعه
البطيخ فيه علامات بيضاء.. نصائح عاجلة للمواطنين قبل التناول
إيران تطالب مجلس الأمن بالضغط على واشنطن للإفراج عن سفنها المحتجزة
وول ستريت جورنال: ترامب طلب من مساعديه الاستعداد لحصار طويل الأمد لإيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حوار خاص| الزراعة: تراجع أسعار الخضروات والطماطم واستقرار سوق اللحوم.. وزيادة تاريخية في مساحات القمح

الدكتور خالد جاد فى حوار مع محرر صدى البلد
شيماء مجدي   -  
عدسة محمد زيكا

الدكتور خالد جاد متحدث وزارة الزراعة فى حوار لصدى البلد:

زيادة تاريخية في مساحات القمح .. و5 أصناف جديدة عالية الإنتاجية
مستهدف توريد 5 ملايين طن


استقرار سوق اللحوم واستعدادات عيد الأضحى


تراجع أسعار الطماطم مع زيادة المعروض


التوسع في البدائل الحيوية للأسمدة

تشهد المنظومة الزراعية في مصر تحولات لافتة هذا الموسم، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في مساحات القمح، وتطوير أصناف جديدة عالية الإنتاجية، بالتوازي مع جهود حكومية مكثفة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المزارعين والمواطنين. 

وبين مؤشرات موسم مبشر لـ"الذهب الأصفر"، وتراجع مرتقب في أسعار الخضروات، واستعدادات مبكرة لتأمين احتياجات عيد الأضحى من اللحوم، تتكشف ملامح خطة متكاملة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار في الأسواق.

في هذا الحوار، يكشف الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، كواليس الموسم الزراعي الحالي، وأبرز التحديات، وخطط الدولة لدعم الفلاح وزيادة الإنتاج.

كيف تقيّمون حالة محصول القمح هذا الموسم؟


المحصول في حالة جيدة جدًا، وهناك زيادة ملحوظة في المساحات المنزرعة التي وصلت إلى نحو 3.7 مليون فدان، بزيادة تتجاوز نصف مليون فدان مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس جهود الدولة في التوسع الزراعي.

 ماذا عن الأصناف الجديدة من القمح؟


 نجحنا في استنباط 5 أصناف جديدة عالية الإنتاجية، تسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحصول، وهو ما يدعم خطط الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

 ما حجم التوريد المستهدف هذا العام؟


نستهدف لأول مرة توريد نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي، مع توقعات بزيادة هذه الكميات خلال الفترة المقبلة.

 متى بدأ موسم التوريد وما أبرز التسهيلات المقدمة؟


بدأ التوريد بالفعل في 15 أبريل، وتم التوسع في عدد نقاط الاستلام على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استخدام الميكنة الحديثة في الحصاد لتقليل الفاقد.

كيف تدعم الوزارة المزارعين خلال موسم التوريد؟


هناك توجيهات واضحة بسرعة صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من التوريد، وهو ما يشجعهم على زيادة الكميات الموردة.

 ما أبرز النصائح التي توجهونها للمزارعين؟


نوصي بضرورة الحصاد في الصباح الباكر، والاستمرار في الري حتى اكتمال نضج السنابل وتحولها إلى اللون الأصفر، لضمان أعلى إنتاجية ممكنة.

ما توقعاتكم لإجمالي الإنتاج هذا العام؟


 نتوقع أن يتجاوز الإنتاج 10 ملايين طن، وهو رقم مبشر يعكس نجاح السياسات الزراعية الحديثة.

شهدت أسعار الطماطم ارتفاعًا مؤقتًا.. ما السبب؟


السبب الرئيسي هو الفاصل بين العروات، إلى جانب زيادة الطلب خلال شهر رمضان، لكن هذا الارتفاع كان مؤقتًا.

وهل بدأت الأسعار في التراجع؟


نعم، بدأت بالفعل في الانخفاض مع طرح إنتاج العروة الصيفية، ومن المتوقع أن تستمر في التراجع لتعود إلى مستوياتها الطبيعية.

ماذا عن وضع سوق اللحوم في مصر؟


السوق يشهد حالة من الاستقرار، مع توافر كميات كافية من اللحوم، نتيجة تكامل الجهود بين الجهات المعنية.

وما نسبة الاكتفاء الذاتي حاليًا؟


 تصل إلى نحو 60% من اللحوم الحمراء، وهناك خطة لزيادتها خلال الفترة المقبلة.

كيف تستعد الوزارة لعيد الأضحى؟


 بدأنا الاستعداد مبكرًا من خلال زيادة المعروض من اللحوم وطرح الأضاحي بأسعار مناسبة، إلى جانب الدفع بسيارات متنقلة لتغطية مختلف المناطق.

 ما أسعار اللحوم في منافذ الوزارة؟


 تتراوح بين 280 و300 جنيه، وهي أسعار مستقرة منذ فترة، وتهدف لتخفيف العبء عن المواطنين.

 ماذا عن ملف الأسمدة وارتفاع تكاليف الإنتاج؟


 لا توجد زيادة رسمية في أسعار الأسمدة، والزيادة التي حدثت مؤخرًا ترجع فقط إلى ارتفاع تكلفة النقل، ونعمل على عدم تحميل المزارعين أعباء إضافية.

هل هناك بدائل للأسمدة الكيماوية؟


 نعم، نعمل على التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والبدائل الطبيعية، وقد أثبتت نجاحًا في عدد من المشروعات الزراعية.

ما أبرز توجهات الوزارة خلال الفترة المقبلة؟


نركز على ترشيد استخدام الموارد، والتوسع في الطاقة الشمسية، ودعم الزراعة المستدامة، إلى جانب تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف على المزارعين.

دواجن بيضاء

15 جنيهًا دفعة واحدة .. مُفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

دواجن بيضاء

7 جنيهات في الكيلو.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الزمالك

10 غيابات تضرب الزمالك قبل القمة أمام الأهلي

الإعلامي أسامة كمال

أسامة كمال: السعودية تتجاهل تحذيرات أمريكا بشأن موسم الحج

جمال شعبان

كلوا الخضار وبلاش نظام الطيبات .. جمال شعبان يوجّه نصيحة عاجلة للجميع

اليخت نورد

يضم مهبطين للطائرات وسينما .. أسرار يخت «نورد» الذي عبر هرمز دون اعتراض من إيران وأمريكا

مشغولات ذهبية

دون الـ 6000 جنيه .. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر اليوم الأربعاء

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيهًا .. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

آمال محمود

آمال محمود: تمكين المرأة اقتصاديًا ضرورة لدعم التنمية وتعزيز الاقتصاد المحلي بالإسماعيلية

رئيس جامعة بني سويف

أخبار بني سويف| رئيس الجامعة يفتتح المعرض السنوي للملابس بالتعاون مع نادي روتاري.. ويكرّم المدير التنفيذي للمستشفيات

الدواجن

أسعار الدواجن في أسوان اليوم الأربعاء 29-4-2026

بالصور

ليلى علوي تبهر متابعيها بإطلالة شبابية

طريقة عمل فطائر بالجبن والسمسم والعسل

وصفات طبيعية لتفتيح منطقة العين .. من شرائح الخيار لماء الورد

طريقة عمل سلطة الديتوكس المُنعشة .. خيار صحي بطعم صيفي خفيف

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

