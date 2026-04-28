محافظ الجيزة يشهد ختام دوري مراكز الشباب في نسخته الحادية عشرة ويكرّم الفائزين

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة حفل ختام دوري مراكز الشباب بمحافظة الجيزة لكرة القدم في نسخته الحادية عشرة، والذي أُقيم على استاد حسن الشاذلي بنادي الترسانة الرياضي وسط حضور جماهيري كبير ومشاركة متميزة من الفرق المتأهلة للنهائي.

وجاءت المباراة النهائية بين فريقي ميت شماس والمنوات حيث اتسم اللقاء بالندية والإثارة وانتهى بفوز فريق المنوات بنتيجة (1/2 ) في مباراة عكست المستوى المتطور الذي تشهده مراكز الشباب بالمحافظة وما تزخر به من مواهب واعدة.



وأكد محافظ الجيزة، خلال كلمته، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بقطاعي الشباب والرياضة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواهب الرياضية واكتشاف العناصر المتميزة، مشيرًا إلى أن مراكز الشباب تمثل قاعدة أساسية لبناء جيل قوي قادر على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في مختلف المحافل.



وأضاف الأنصاري أن محافظة الجيزة مستمرة في تطوير ورفع كفاءة مراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية، بما يسهم في استثمار طاقات الشباب بشكل إيجابي وبنّاء.



وفي ختام الفعالية، قام المحافظ بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، إلى جانب 25 ميدالية ذهبية، و25 ميدالية فضية للفريق صاحب المركز الثاني، مشيدًا بالروح الرياضية التي سادت اللقاء، وموجهًا الشكر لكافة الجهات المنظمة والمشاركين في إنجاح البطولة.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والسيد طارق سعيد حسانين رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، والأستاذ وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، و رمضان عمارة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، والدكتور خالد مسعود رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب عصام هلال عفيفي والنائب مراد أبو الذهب، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الترسانة.