الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الجيزة: إعادة توزيع المعدات وعمال النظافة بما يتناسب مع احتياجات كل حي والكثافة السكانية

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء وهيئة النظافة والتجميل لبحث سبل الارتقاء بمنظومة النظافة ودراسة القدرة التشغيلية على أرض الواقع وحسن استغلال الإمكانات المتاحة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل حي بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع أن ملف النظافة يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي مشيرًا إلى أنه رصد من خلال جولاته الميدانية المفاجئة وجود تحسن نسبي ببعض المناطق، إلا أنه لا يزال دون المستوى المطلوب .  
وشدد المحافظ على ضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة خلال المرحلة المقبلة، والعمل على تحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا أن « المرور الميداني لمعاينة حالة النظاقة بالشوارع وتحسينها يجب أن يكون التزام يومي بجدول عمل كل رئيس حي ».
ووجّه المحافظ هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بإعداد تقارير يومية مفصلة عن منظومة العمل تشمل توزيع المعدات والعمالة والمشرفين، إلى جانب الشركات المتعاقدة لمتابعة الأداء أولًا بأول والوصول إلى أعلى كفاءة تشغيلية ممكنة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
كما وجّه المحافظ بضرورة حصر المعدات الصالحة والمعطلة والأطقم البشرية المؤهلة بما يتناسب مع حجم المعدات المتاحة مع التأكيد على إعادة توزيعها بالشكل الأمثل وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل حي والكثافة السكانية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتوفرة.
ووجّه كذلك بسرعة موافاة المحافظة بأماكن المناولة الوسيطة وبؤر وتجمعات القمامة بالأحياء، على أن يتم رفعها بشكل دوري للحفاظ على المظهر الحضاري.
وأكد المحافظ أنه لن يُسمح بتراكم المخلفات مرة أخرى في المناطق التي تم تطويرها، خاصة ذات الكثافات السكانية العالية .
وفيما يتعلق بظاهرة النباشين والفرز العشوائي شدد المحافظ على تكثيف الحملات اليومية لمواجهتها والتحفظ على المعدات المستخدمة .كإجراء رادع للحفاظ على المظهر الحضاري.
كما تطرق المحافظ إلى ملف البناء المخالف، مؤكدًا ضرورة التصدي الفوري والحاسم لأي مخالفات، إلى جانب سرعة فحص شكاوى المواطنين والاستجابة لها، بما يعزز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي.

