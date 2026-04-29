أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يخصص 175 ألف يورو لتعزيز جهود الوقاية من الحصبة في بنجلاديش

أ ش أ

خصص الاتحاد الأوروبي 175 ألف يورو كتمويل إنساني لدعم الجهود المبذولة للوقاية من حالات الحصبة في بنجلاديش، لاسيما في المجتمعات المحلية في أقاليم باريسال، وشيتاجونج، ودكا، وخولنا، وراجشاهي، وسيلهيت، ورانجبور، وميمينسينج.

وذكر الاتحاد في بيان أن هذا التمويل من الاتحاد الأوروبي سيُقدم إلى الهلال الأحمر البنغالي لتيسير حملات التطعيم الجارية ودعمها، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة وقائية أخرى، مثل توزيع مستلزمات النظافة الشخصية. كما ستحصل الأسر الأكثر احتياجًا على منح نقدية لمساعدتها على مواجهة التكاليف المتعلقة بالمرض، مثل تكاليف النقل إلى المراكز الصحية أو فقدان الدخل نتيجة مسؤوليات الرعاية. ومن المتوقع أيضًا توفير معدات طبية للمرافق الصحية.

ويُعد هذا التمويل جزءًا من مساهمة الاتحاد الأوروبي الإجمالية في صندوق الاستجابة الطارئة للكوارث التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأكد الاتحاد في بيانه أنه سيظل من أبرز الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية في بنجلاديش، متعهدا بتقديم أكثر من 23 مليون يورو خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، للشركاء في المجال الإنساني في البلاد. ويشمل ذلك 16.4 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتوفير الدعم المنقذ للحياة للاجئين الروهينجا المقيمين في البلاد، خاصة في كوكس بازار، بالإضافة إلى المجتمعات المضيفة؛ بينما خُصص 7 ملايين يورو لدعم جهود التأهب للكوارث والحد من مخاطرها وتعزيز القدرة على الصمود في بنجلاديش.

