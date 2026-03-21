قبل الانضمام لمعسكر منتخب 2007.. محمد هيثم يخطف الأنظار بثنائية ساحرة في الدوري البرتغالي

سجل محمد هيثم قائد منتخب مصر مواليد 2007 ثنائية قادت فريقه إستوريل برايا للفوز على ألكانينينسي بنتيجة 7-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الدوري البرتغالي تحت 19 سنة.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك “هدفين بالكعب وأسيست محمد هيثم يقود إشتوريل برايا للفوز 7-1 على ألكانينينسي في الدوري البرتغالي للشباب قبل الانضمام لمعسكر منتخب مصر 2007”.

ويواصل المهاجم الشاب محمد هيثم تقديم بداية واعدة في رحلته الاحترافية داخل الملاعب الأوروبية، مع فريق الشباب بنادي إستوريل برايا منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من النادي الأهلي.