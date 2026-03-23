إعلامي يهاجم محمد صبحي بعد واقعة مباراة أوتوهو:فوز سهل اتصعب جدا بسببه

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

و علق الإعلامي كريم رمزي عبر فيسبوك كاتبا:مليون مبروك لنادي الزمالك فوز سهل على اوتوهو والصعود لنصف نهائي الكونفيدرالية ،اتصعب جدا بسبب محمد صبحي.. سيف الجزيري مشهد تاريخي في حراسة المرمى.. وجمهور الزمالك دايما رائع جدا .

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي