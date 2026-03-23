طارق السيد: الزمالك فارس الكرة المصرية

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

و علق طارق السيد نجم الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك:الزمالك فارس الكرة المصرية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي