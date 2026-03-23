دويدار يحلل أداء لاعبي الزمالك أمام أوتوهو

تأهل فريق الزمالك رسميا الي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

وحلل احمد دويدار نجم الزمالك السابق المباراة مشيدا بنجم الفريق محمود بنتايج ، كاتبا عبر فيسبوك : بنتايج لاعب كويس جدا وكان هايل النهاردة في الماتش لكن انا شايف يلعب هاف ليفت قدام فتوح في وقت من الأوقات هيكون افضل واحسن النهاردة علينا ضرب جزاء بسبب التهور في الناحية الدفاعية .

و أضاف:مجرد حلول ممكن تحصل خصوصا اني خوان بيزيرا لما بيلعب هاف رأيت بيكون شكل تاني كلمني كورة يا باشا خش معايا في الفنيات.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي