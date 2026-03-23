أيمن يونس: دعم ممدوح عباس للزمالك يستحق التقدير والاحترام

أشاد ايمن يونس نجم الزمالك السابق علي دعم رجل الأعمال ممدوح عباس نجوم الزمالك السابقين وللفريق.

وكتب يونس من خلال حسابه الشخصي اكس :" ما يقدمه ممدوح عباس ل نادي الزمالك كعاشق لنادي الزمالك من دعم مالي و مسانده لنجوم الزمالك السابقين و حب غير عادي لنادينا و الجماهير ..يستحق عليه كل تحية و تقدير و احترام..عاش الزمالك ب أبنائه المخلصين ..".

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل.

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي.