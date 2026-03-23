750 ألف دولار للزمالك بعد التأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية

تأهل نادي الزمالك إلي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز علي فريق أوتوهو الكونغولي.

وحقق الزمالك الفوز بنتيجة 3-2 على منافسه أوتوهو في مجموع مباراتي الذهاب والإياب من بطولة الكونفيدرالية.

وضمن الزمالك الحصول على 750 ألف دولار بعد التأهل لـ دور نصف نهائي البطولة القارية كمكافأة من الكاف.

ويواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل.

جوائز بطولة كأس الكونفدرالية

يحصل البطل على 4 ملايين دولار، مقابل مليون دولار للوصيف.

750 ألف دولار لكل فريق خاسر في نصف النهائي

550 ألف دولار لكل فريق خاسر في ربع النهائي

400 ألف دولار لصاحبي المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات