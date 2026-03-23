جهود مصرية خالصة .. ناقد رياضي يحتفل بتأهل الزمالك لنصف نهائي الكونفدرالية

علق الناقد الرياضي خالد بيومي على فوز نادي الزمالك علي أوتوهو الكونغولي في بطولة الكنفدرالية الأفريقية.

وكتب بيومي من خلال حسابه الشخصي اكس :" لقد حقق الزمالك الإنجاز المطلوب وتأهل إلى الدور نصف النهائي، وذلك بجهود مصرية خالصة، بقيادة مدرب وطني وفريق لم يكتمل بعد. تهانينا للفريق الملكي، ويكفيه فخرًا كونه الفريق المصري الوحيد الذي تأهل في البطولات الأفريقية.

وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي