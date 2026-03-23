موعد مباريات الزمالك القادمة في الدوري والكونفيدرالية

نجح نادي الزمالك في الحفاظ على حظوظه لتحقيق لقبي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية وكذلك لقب بطولة الدوري المصري.

وحقق الزمالك الفوز على منافسه أوتوهو الكونغولي في دور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية ليواجه شباب بلوزداد في دور نصف النهائي

كما يحتل فريق الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة بالتساوي مع بيراميدز صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف وبفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 40 نقطة.

ويتبقي خطوات بسيطة على حسم لقب البطولة خلال الفترة المقبلة لضمان العودة للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب لسنوات.

جميع مباريات الزمالك القادمة الترتيب

الزمالك ضد المصري يوم 3 ابريل

الزمالك ضد شباب بلوزداد - يتم تحديد مباراة الذهاب لتقام في أحد أيام 10 لـ 12 ابريل

الزمالك ضد بلوزداد يتم تحديد مباراةالعودة لتقام في أحد أيام 17 لـ 19 ابريل

الزمالك ضد بيراميدز - 23 ابريل

الزمالك ضد انبي - 27 ابريل

الزمالك ضد الأهلي - 1 مايو

الزمالك ضد سموحه - 5 مايو

الزمالك ضد سيراميكا - 20 مايو

وفي حال وصل الزمالك إلى نهائي الكونفيدرالية فإن مباراة الذهاب ستكون يوم 9 مايو و العودة 16 مايو.