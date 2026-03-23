رياضة

استعدادا لـ وديتي السعودية وإسبانيا.. انضمام رباعي سوبر لمعسكر منتخب مصر

منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
القسم الرياضي

ينضم اليوم الإثنين أربعة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى معسكر منتخب مصر، وهم ناصر منسي، المهدي سليمان، أحمد فتوح، وحسام عبد المجيد. 

ويأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الوطني لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي السعودية وإسبانيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

الزمالك ينهي مهمته الإفريقية بنجاح

جاء انضمام الرباعي عقب انتهاء مشاركتهم مع الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث نجح الفريق في حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على أوتوهو الكونغولي بنتيجة 2-1 في مباراة الإياب بالقاهرة، بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل 1-1، ليحسم الفريق التأهل بمجموع المباراتين.

اكتمال صفوف المنتخب تدريجيًا

بدأ معسكر منتخب مصر أمس الأحد في مركز المنتخبات الوطنية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين المحليين والمحترفين. ولا يزال الجهاز الفني في انتظار وصول باقي العناصر، وعلى رأسهم بعض لاعبي الزمالك والمحترفين بالخارج مثل عمر مرموش، مصطفى محمد، وإبراهيم عادل، تمهيدًا لاكتمال قائمة الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

برنامج الإعداد لمواجهتي السعودية وإسبانيا

خاض لاعبو المنتخب تدريبات استشفائية فور انطلاق المعسكر، بسبب مشاركتهم مع أنديتهم في مباريات رسمية مؤخرًا. ومن المقرر أن يواصل المنتخب تدريباته في مركز المنتخبات الوطنية حتى يوم 25 مارس، قبل السفر إلى مدينة جدة لمواجهة منتخب السعودية وديًا. وبعد ذلك، تتجه بعثة المنتخب يوم 28 مارس لملاقاة منتخب إسبانيا في مباراة ودية ثانية.

الزمالك ممثل مصر الوحيد قارياً

بالتأهل إلى نصف نهائي الكونفدرالية، أصبح الزمالك الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية هذا الموسم، عقب خروج أندية الأهلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي من المنافسات القارية. ويأمل الفريق الأبيض في مواصلة مشواره بنجاح والمنافسة على التتويج باللقب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة عمل البرجر فى المنزل
طريقة عمل البرجر فى المنزل
أعراض الغدة الدرقية
أعراض الغدة الدرقية
