المصري يعلن انضمام لاعبه خالد صبحي لمعسكر منتخب مصر

أعلن مجلس إدارة النادى المصري تلقي إدارة النادى فاكس بانضمام لاعبه خالد صبحي إلى معسكر منتخب مصر .

لاعب المصري ضمن معسكر منتخب مصر

جاء ذلك ضمن أعلان الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن عن قائمة لاعبيه المختارين للانضمام لمعسكر شهر مارس الحالي والذي ينطلق اليوم الأحد ويخوض خلاله الفراعنة مباراتين وديتين أمام منتخبي السعودية وأسبانيا يومي السابع والعشرين والحادي والثلاثين من الشهر ذاته وذلك في إطار استعدادات المنتخب لخوض نهائيات بطولة كأس العالم المقبلة .

وضمت قائمة المنتخب 26 لاعبًا من بينهم لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خالد صبحي.