بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك | شاهد

رئيس التحرير
طه جبريل
بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك

بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك
بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد، في أول أيام عيد الفطر المبارك، سلسلة من الفعاليات والزيارات الميدانية التي قام بها اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في إطار حرصه على مشاركة المواطنين ومختلف فئات المجتمع فرحة العيد، والتأكيد على دعم أجهزة الدولة لمظاهر الاستقرار والتكافل الاجتماعي.

واستهل محافظ بورسعيد يومه بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العباسي بحي العرب، وسط حضور حاشد من أبناء المحافظة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى في أجواء مفعمة بالبهجة والروحانية. وأدى المحافظ الصلاة بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، من بينهم اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وعقب أداء الصلاة، حرص المحافظ على تبادل التهاني مع المواطنين، معربًا عن خالص أمنياته بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بمزيد من الخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار على الوطن.

وفي سياق متصل، أكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، إلى جانب تجهيز الحدائق والمتنزهات والشواطئ لاستقبال المواطنين. كما تم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق وضمان جودة السلع، بما يحقق أجواء آمنة ومناسبة للاحتفال.

وتوجه محافظ بورسعيد عقب ذلك إلى دار قوات أمن بورسعيد، لتقديم التهنئة لضباط وأفراد الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث كان في استقباله اللواء محمد الجمسي. وأشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة في حفظ الأمن وفرض الانضباط، مؤكدًا أن جهاز الشرطة يمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار، خاصة خلال فترات الأعياد والاحتفالات، بما يضمن سلامة المواطنين وخروج الاحتفالات في أجواء منظمة وآمنة.

وفي لفتة إنسانية تعكس حرصه على مشاركة جميع فئات المجتمع، قام المحافظ بزيارة دار ضيافة “حياة” لرعاية المسنات، حيث قدم التهنئة للنزيلات بمناسبة العيد، وحرص على إدخال البهجة إلى قلوبهن من خلال توزيع كعك العيد والعيدية، مؤكدًا أهمية الدور المجتمعي لدور الرعاية في توفير حياة كريمة لكبار السن.

و واصل المحافظ جولاته بزيارة جمعية رمسيس لرعاية الأيتام، حيث شارك الأطفال فرحة العيد، وقدم لهم العيدية، في أجواء مليئة بالفرح والسرور، موجهًا بتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الجمعية، بما يضمن تنشئتهم في بيئة آمنة ومتكاملة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال جولاته، استمرار دعم المحافظة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يرسخ قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع.


ويعكس هذا التحرك المكثف لمحافظ بورسعيد في أول أيام عيد الفطر المبارك، حرص القيادة التنفيذية على التواجد الميداني، ومشاركة المواطنين فرحتهم، إلى جانب دعم مؤسسات الدولة وتعزيز أواصر الترابط المجتمعي في مختلف المناسبات.

