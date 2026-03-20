زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، جمعية رمسيس لرعاية الأيتام، لتقديم التهنئة لنزلاء الجمعية ومشاركتهم فرحة العيد في إطار حرصه على مشاركة أبنائه من دور الرعاية الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

محافظ بورسعيد يزور جمعية رمسيس لرعاية الأيتام ويقدم التهنئة بمناسبة عيد الفطر

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورجب عبد القادر رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث حرصوا على قضاء وقت مع الأطفال وتبادل التهاني معهم، في أجواء مليئة بالبهجة والسرور.

وخلال الزيارة، قام محافظ بورسعيد بتقديم العيدية لجميع نزلاء الجمعية، لإدخال البهجة على قلوبهم ومشاركتهم أجواء الاحتفال، في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والتراحم.

وأكد محافظ بورسعيد على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأبناء الجمعية، موجهًا بتوفير جميع الإمكانيات الخدمية اللازمة لهم، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومتكاملة تساعدهم على النمو في أفضل الظروف.

كما أعرب الأطفال عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي أدخلت الفرحة إلى قلوبهم، مؤكدين تقديرهم لاهتمام الأجهزة التنفيذية بهم وحرصها على مشاركتهم مختلف المناسبات.

وشدد محافظ بورسعيد على استمرار دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على تعزيز قيم التكافل والتضامن المجتمعي، بما يحقق الحماية والرعاية الكاملة لكافة الفئات الأولى بالرعاية.