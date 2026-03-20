محافظ بورسعيد يزور دار ضيافة حياة لرعاية المسنات ويهنئ بالعيد .. صور

قام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بزيارة دار ضيافة “حياة” لرعاية المسنات، لتقديم التهنئة للنزيلات ومشاركتهم أجواء العيد في إطار حرصه على مشاركة مختلف فئات المجتمع احتفالات عيد الفطر المبارك

محافظ بورسعيد يزور دار ضيافة حياة لرعاية المسنات ويقدم التهنئة بعيد الفطر المبارك

ورافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيماء حسني مدير جمعية حياة، حيث حرصوا جميعًا على تبادل التهاني مع السيدات المقيمات بالدار، وتقديم الدعم المعنوي لهن.

وأكد محافظ بورسعيد خلال الزيارة على أهمية الدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به دور الرعاية، مشدداً على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، بما يضمن لهم حياة كريمة وآمنة.

كما أعربت النزيلات عن سعادتهن بهذه الزيارة، التي أدخلت البهجة والسرور إلى قلوبهن، معبرات عن تقديرهن لاهتمام المحافظة بهم وحرصها على مشاركتهم المناسبات المختلفة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار دعم المحافظة لكافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والعمل على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التكافل المجتمعي ويضمن حياة كريمة لجميع المواطنين