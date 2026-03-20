في أول أيام عيد الفطر.. أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد تشارك الأهالي فرحتهم

كثفت جميع أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري، وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، ومشاركة الأهالي أجواء الفرحة بهذه المناسبة الدينية الجليلة.

جاء ذلك في إطار تحركات محافظة بورسعيد خلال أيام عيد الفطر المبارك، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد.

مدينة بورفؤاد.. صلاة عيد الفطر وسط أجواء احتفالية

حرصت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد على المشاركة مع أبناء المدينة في صلاة عيد الفطر بساحة مسجد بورفؤاد الكبير، وتبادل التهاني مع المواطنين، موجهة بضرورة تكثيف الجهود لرفع كفاءة الخدمات وفتح المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال العائلات.

وألقى خطبة العيد فضيلة الشيخ أشرف داوود إمام وخطيب المسجد، مؤكداً على قيم التراحم والتكافل، وضرورة صلة الأرحام ونشر روح التسامح والمحبة بين أبناء الوطن.

وشارك محمد رفعت سكرتير مدينة بورفؤاد في الصلاة، وسط حضور الدكتور محمد جودة نائب رئيس المدينة، فيما أضافت أجواء احتفالية مبهجة بانطلاق آلاف البالونات الملونة، وكَرنفالات شعبية أضفت سعادة على وجوه الكبار والصغار.

حي الشرق.. فرحة العيد تعم الأهالي

شارك الدكتور إسلام بهنساوي رئيس حي الشرق الأطفال فرحة العيد أمام مبنى ديوان الحي، من خلال توزيع الهدايا ، في لفتة أدخلت السرور على الصغار والكبار.

كما تابع أعمال النظافة المكثفة بنطاق الحي بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، لضمان نظافة الشوارع والارتقاء بالمظهر الحضاري، مع استمرار العمل على مدار اليوم خلال أيام العيد.

حي العرب.. جولات ميدانية لمتابعة الأسواق الجديدة

قاد السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، عمرو فكري، جولة ميدانية في منطقة الأسواق الجديدة ومول داون تاون العرب، رافقه المهندسة شيماء جودة رئيسة حي العرب وفريق العمل الميداني، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات، والتأكد من إزالة كافة المعوقات التي تؤثر على الحركة المرورية والمظهر الحضاري، مع الدفع بسيارات كسح المياه للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه.

حي المناخ.. فرض الانضباط ومتابعة الإشغالات

قامت شيماء العزبي رئيسة حي المناخ، بتكليف نواب رئيس الحي بمواصلة الحملات الميدانية لإزالة الإشغالات والتعديات والمخالفات، مع التشديد على عدم التهاون واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، لضمان السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

حي الزهور.. احتفالية العيد بمكتبة وحديقة الطفل

نظم حي الزهور احتفالية ترفيهية للأهالي، برئاسة المحاسب أحمد زغلف رئيس الحي، شملت مسابقات للأطفال وتوزيع الهدايا والعيديات، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرحة، بهدف تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة داخل الحي.

حي الضواحي.. إزالة الإشغالات ورفع كفاءة شبكة الصرف

بتوجيهات فوزي الوالي رئيس حي الضواحي، انطلقت حملة مكبرة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات، بالإضافة إلى متابعة أعمال تطهير خطوط الصرف الصحي وتسليك غرف التفتيش، باستخدام سيارات كسح المياه والمعدات الميدانية، لضمان جاهزية الحي واستمرارية الخدمات.

حي الجنوب.. شفط تجمعات مياه الأمطار

تابع المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، منذ الصباح الباكر، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار في مناطق الحي الإماراتي ومزلقان السكة الحديد، لضمان انسيابية الحركة المرورية واستمرار تقديم الخدمات لأهالي الحي.

حي غرب.. متابعة شاطئ المدينة والتزام المواطنين

بمتابعة باسم عمر رئيس حي غرب، تم التأكيد على التزام المواطنين بعدم نزول مياه البحر خلال أول أيام العيد حفاظاً على سلامتهم، مع متابعة أعمال نظافة الشاطئ ورفع كفاءة الأرصفة، لإظهار المدينة بأبهى صورة واستقبال الزائرين من المحافظات المجاورة.

تعكس هذه الجولات والفعاليات المتكاملة حرص محافظة بورسعيد على تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، من خلال المشاركة المباشرة للقيادات التنفيذية مع الأهالي، ومتابعة كافة أعمال النظافة، الانضباط المروري، الإشغالات، والصرف الصحي، بما يضمن أجواء احتفالية منظمة وآمنة تعكس الوجه الحضاري للمحافظة.