رد فعل مفاجئ كوكا على عدم اختياره لقائمة منتخب مصر

علق أحمد حسن كوكا لاعب الاتفاق السعودي على عدم تواجده في قائمة منتخب مصر استعدادا لمعسكر شهر مارس في إطار الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2026.

وكتب كوكا عبر حسابه على موقع انستجرام:" بالتوفيق يا رجاله.. آخر 3 مباريات ابتديت العب واخد الثقة وريتم الماتشات الحمد لله بعد إصابات عطلتني فترة كبيرة ، ربنا كرمني في مباراة الفتح والحزم بهدف.. أكيد كنت بتمني أرجع المنتخب ولكن الحمد لله دائما وأبدا".

قائمة منتخب مصر:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - مهدي سليمان - محمد علاء.

الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد- خالد صبحي - أحمد فتوح - أحمد نبيل كوكا.

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - مهند لاشين - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمود تريزيجيه -عمر مرموش - إبراهيم عادل -هيثم حسن - إسلام عيسي.

الهجوم: مصطفى محمد - ناصر منسي.

وينطلق معسكر المنتخب اليوم الأحد 22 مارس بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر على أن تتوجه بعثة المنتخب إلى مدينة جدة يوم 25 مارس لمواجهة المنتخب السعودي يوم 27 قبل السفر يوم 28 إلى إسبانيا لخوض المباراة الثانية يوم 31 من الشهر ذاته.