إعلامي شهير : جمهور الزمالك كلمة السر في التألق هذا الموسم

أشاد الإعلامي كريم الخطيب على أداء نادي الزمالك هذا الموسم رغم ايقاف قيده وعدم حصول اللاعبين علي مرتباتهم.

وكتب الخطيب من خلال حسابه الشخصي اكس :الزمالك فى وسط مشاكل كتير و لعيبة بتعانى - مصريين و أجانب مش بيقبضوا - بيقدم موسم هايل لحد دلوقتى ، متصدر الدورى و وصل للدور قبل النهائى فى الكونفيدرالية .. بعد توفيق ربنا ، السبب فى ده الجمهور 👌🏻



وسيواجه فريق الزمالك نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في نصف نهائي البطولة.

تقام مباراة الذهاب يوم 12 أبريل 2026، بينما تقام مباراة الإياب يوم 19 أبريل.

وتأهل فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال، إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ضيفه أوتوهو بطل الكونغو برازفيل، على ستاد القاهرة الدولي، 2-1 في إياب دور ربع النهائي.