تنبيه جوي: نشاط للرياح الترابية بالجنوب وأمطار متفرقة تمتد للقاهرة
الزمالك يسجل الهدف الأول في مرمى أوتوهو برأسية حسام عبد المجيد
الرئيس اللبناني: الهجمات الإسرائيلية على جسر القاسمية مقدمة لغزو بري وتوطيد احتلال الجنوب
هجمة وحيدة فقط.. أوتوهو يفرض التعادل السلبي علي الزمالك في أول ربع ساعة
‏أبو الغيط يعزي في ضحايا حادث سقوط الطائرة المروحية القطرية
مسئول أممي لـ جارديان: إسرائيل تسحق أونروا في غزة والعالم يتفرج في صمت
الأرصاد: طقس الاثنين مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة
تحية لمصر والمصريين.. نجلة الكاتب الكويتي فؤاد الهاشم تتبرأ من والدها
نتنياهو يهدد باستهداف القادة الإيرانيين بعد الضربات الصاروخية على جنوب إسرائيل
يجلب الألم والدمار للجميع.. الأوقاف: نحذر من مآلات التصعيد ومخططات هدم الدول
الرئيس السيسي والملك عبدالله يؤكدان وحدة الموقف المصري الأردني في ضرورة خفض التصعيد والتوتر الراهن
أول تعليق من أحمد الفيشاوي بعد وقف عرض سفاح التجمع في السينما

علا محمد

علّق الفنان أحمد الفيشاوي على أزمة سحب فيلمه «سفاح التجمع» من جميع دور العرض السينمائية، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحه، تنفيذًا لقرار صادر عن الرقابة على المصنفات الفنية.

كتب أحمد الفيشاوي عبر حسابه على تطبيق «إنستغرام»: "وعن حادثة فيلم سفاح التجمع أنا أتراجع في دهشة وصمت.. وكل سنة وأنتوا طيبين".

وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر فيلم"سفاح التجمع" مؤشرات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد سحبه من السينمات عقب عرضه في حفلات محدودة للغاية، وفي السطور التالية نرصد القصة الكاملة:

البداية حين كتب مؤلف العمل محمد صلاح العزب ، عبر صفحته قائلًا : ، “ قدَّر الله وما شاء فعل، بعد الحصول على كل التراخيص والتصاريح القانونية والحكومية والأمنية لكتابة وتصوير وعرض الفيلم، ييجى قرار فجائى برفع الفيلم من السينمات بعد عرضه فى كل حفلات يوم الوقفة، وتحقيقه إيرادات مرتفعة، فى سابقة جديدة من نوعه”.

وكان قد ترددت انباء ان  اتخاذ قرار بسحب الفيلم ووقف عرضه، بسبب  ثبوت عدم تطابق النسخة المعروضة مع السيناريو المعتمد رقابيا، كما احتوت على مشاهد عنف مخالفة شروط الترخيص.

وحقق فيلم «سفاح التجمع» إيرادات مرتفعة خلال الحفلات المحدودة التي عُرض فيها، قبل صدور قرار سحبه من دور العرض السينمائية.

وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 564,643 جنيهًا في أول أيام عرضه، ليبلغ إجمالي عدد التذاكر التي تم بيعها 3,692 تذكرة، في 43 دار عرض سينمائي على مستوى الجمهورية.

ويضم الفيلم مجموعة من النجوم، على رأسهم أحمد الفيشاوي، إلى جانب انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، سينتيا خليفة، وصابرين، كما يظهر نور محمود كضيف شرف.

عودة الدراسة بالمدارس الثلاثاء.. و6 أحداث تعليمية مصيرية بعد اجازة عيد الفطر

610 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم في مصر

الذروة الأربعاء.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

موعد امتحانات الترم الثاني 2026 ..هل تقرر تغييره؟| التعليم تحسم الجدل

بقاتلة الصهاينة.. الجيش الإيراني يعلن عن هجوم ناجح على مطار بن جوريون الإسرائيلي

هبوط 140جنيها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 22 مارس

«لعيبة وشها نحس ولازم تمشي» .. رد فعل غير متوقع من رضا عبدالعال بعد خسارة الأهلي

الجو بيقلب فجأة.. كيف تحمي نفسك من نزلات البرد المتكررة

لو عامل دايت.. طريقة عمل كحك بدقيق الشوفان

لو عندك مناسبة.. طولي ضوافرك في 3 أيام بمكون واحد

في 20 دقيقة.. طريقة عمل كفتة بالطحينة في الفرن

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الماتشا؟

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى ديرب نجم خلال عطلة عيد الفطر المبارك

بعد تصدرها التريند بسبب خطوبتها.. 10 صور لـ ملك أحمد زاهر

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

