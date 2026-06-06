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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاركته فيلم "أسد".. رزان جمال : محمد رمضان فنان ملتزم

رزان جمال
رزان جمال
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة رزان جمال، عن كواليس تعاونها مع الفنان محمد رمضان فى فيلم “أسد” الذى يعرض حاليا فى دور العرض. 

وقالت رزان جمال، فى تصريح خاص : "محمد رمضان فنان ملتزم وسعدت بالعمل معه لانه من النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة وهو من النجوم الذين يحرصون على متابعة كل صغيرة وكبيرة فى العمل بهدف الوصول الى أكمل صورة ممكنة للعمل الفني. 

إعلان جديد لفيلم أسد 

من ناحية أخرى أطلقت الشركات المنتجة لفيلم أسد إعلانا تشويقيا جديدا للفيلم تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

في الوقت نفسه، يواصل الفيلم تصدره سباق الإيرادات منذ طرحه وحتى الآن، حيث حقق إيرادات في السوق المصرية تجاوزت 46 مليون جنيه.

وفي السوق السعودية، حقق الفيلم إيرادات كبيرة في خمسة أيام فقط.

قصة فيلم أسد 

الفيلم  تدور أحداثه في حقبة تاريخية حول شاب  ويلعبه محمد رمضان وفتاة تلعب دورها رزان جمال يقعان بالحب ويتزوجان سرا، وتتحول قصتهما لصراع كبير بين طبقتين اجتماعيتين وتشتعل ثورة كبرى.

يقود الفريق الأول في هذه الحرب والي مصر نفسه وحاكمها القوي ويلعب دوره ماجد الكدواني، ضيف شرف الفيلم، أما الفريق الآخر فيقوده ولي عهده الشاب العائد من باريس، والذي يسعى لتصبح القاهرة متحضرة مثل المدن الأوروبية سنة 1876، والذي يلعب دوره أحمد داش.

استغرق تصوير الفيلم عامين بميزانية ضخمة، واستعان المخرج بفريق أكشن عالمي.

وهو من تأليف الإخوة محمد وخالد وشيرين دياب وإخراج محمد دياب، و بطولة كل من محمد رمضان ورزان جمال وعلي قاسم وأحمد داش وكامل الباشا وعمرو القاضي وإيمان يوسف ومصطفى شحاتة وإسلام مبارك، وضيف شرف للفيلم النجم ماجد الكدواني.  

الفنانة رزان جمال الفنان محمد رمضان رزان جمال فيلم “أسد” محمد رمضان

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