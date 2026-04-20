سوبوسلاي يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع ليفربول

أكد دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، أنه لا يوجد أي تقدم حتى الآن بشأن ملف تجديد عقده، مشيرًا إلى أنه يركز في الوقت الحالي على المباريات المقبلة مع الفريق.

وأوضح سوبوسلاي فى تصريحات صحفية "أن عقده ممتد حتى عام 2028، ومن المرجح ان يتم مناقشة مستقبله مع الفريق فى وقت لاحق.

وأشار سوبوسلاي إلى أنه يشعر بسعادة كبيرة داخل ليفربول، مؤكدًا حبه للنادي وجماهيره، إلى جانب ارتياح عائلته للعيش هناك، لافتًا إلى أن الدعم الجماهيري له يمثل له الكثير ويمنحه فخرًا كبيرًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه يرى نفسه مستمرًا مع الفريق على المدى الطويل، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن قرار المستقبل ليس بيده وحده.