قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يغيران وجه الرعاية الصحية في التأمين الصحي المصري
مجلس النواب يحيل مشروع قانون موازنة 2026-2027 إلى اللجان المختصة
ضربوني وهددوني.. سيدة تحرر محضرا ضد أسرة بعد اصطدامهم بسيارتها في الحصري
تسريبات: ترامب قد يحضر شخصيًا أو عبر الإنترنت بمفاوضات إسلام آباد
انطلاق جلسة النواب لعرض إجراءات الحكومة للتعامل مع التحديات الاقتصادية
مع تراجع النفط عالميًا.. الصين تخفض أسعار البنزين والديزل لأول مرة في 2026
جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 .. وزير التعليم يعتمده خلال ساعات
معلومات الوزراء يستعرض التأثيرات الاقتصاديّة والاجتماعية للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي
وزير التخطيط: إيرادات قناة السويس ترتفع 19%.. والمجرى الملاحي ما زال الخيار الأفضل
الأهلي في القمة.. عامر العمايرة يكشف ترتيب أندية أفريقيا في القرن الـ21
أمتار على اللقب.. كيف حفز مجلس الزمالك اللاعبين لمواصلة الزحف نحو الدوري؟
باكستان تشدد الإجراءات الأمنية استعدادا لاستضافة الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية-الأمريكية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أوين يتوقع بطل الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال .. ومركز ليفربول

تحدث مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، عن توقعاته لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب تقييمه لموقف ليفربول في جدول الترتيب وفرص الأندية في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وتأتي تصريحات أوين في ظل اشتعال الصراع على صدارة الدوري، حيث يتواجد آرسنال في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، رغم فوز الأخير في المواجهة المباشرة بينهما بهدفين مقابل هدف. كما نجح ليفربول في تحقيق فوز مهم على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بنتيجة 2-1.

ورجّح أوين تتويج مانشستر سيتي باللقب، مؤكدًا أنه أصبح المرشح الأوفر حظًا، متوقعًا أن يكون ترتيب الفرق في المراكز الأولى كالتالي: مانشستر سيتي، ثم آرسنال، يليه مانشستر يونايتد، ثم أستون فيلا، وأخيرًا ليفربول.

وفيما يتعلق بالمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، أشار أوين إلى أن إيفرتون لا يزال يمتلك فرصة للتأهل، خاصة في ظل صعوبة مباريات تشيلسي المتبقية وتراجع نتائجه مؤخرًا.

كما أشاد بأداء ليفربول في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفوز في ديربي الميرسيسايد يمثل دفعة معنوية قوية للفريق، خاصة مع تحسن النتائج خلال الأسابيع الماضية، لكنه حذر من صعوبة المباريات المقبلة أمام أستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

واختتم أوين تصريحاته بالتأكيد على أهمية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لما له من تأثير كبير على الاستقرار المالي والفني للأندية، مشيرًا إلى أن الغياب عن البطولة قد يؤدي إلى تراجع مستوى الفريق على المدى الطويل.

ليفربول الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

سعر كيلو الكهرباء في العدادات الكودية ..كيف تجعله 68 قرشا بدلا من 2.74 جنيه

صورة أرشيفية

"هؤلاء لن ينتقلوا لسنة تالتة"..قرار عاجل من التعليم لتلاميذ أولى و2 ابتدائي

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة السنوية

هاني شاكر

الأعمار بيد الله | عمرو أديب يرد على الأخبار المتداولة بـ وفاة هاني شاكر

الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه الآن بالأسواق

خالد منتصر وضياء العوضي

خالد منتصر يكشف عن موقف جمعه بـ ضياء العوضي: قال لي هتموت بسبب البطيخ

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2026

صلاة الحاجة

دعاء صلاة الحاجة مكتوب كامل.. أفضل الأدعية المستجابة لتفريج الكروب

ترشيحاتنا

مسلسل اللعبة 5

مسلسل اللعبة 5.. خطف ميرنا جميل والدخول في تحد جديد بمليون جنيه

حسن يوسف وشمس البارودي

شمس البارودي عن زواجها من حسن يوسف: سنوات من الحب والتفاهم والانسجام

وفاة حياة الفهد

الإعلام الكويتية تنعى حياة الفهد: فنانة مخلصة جمعت بين الإبداع والرسالة

بالصور

بسيط وأنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى
بسيط و أنيق.. أروى جودة رفقة زوجها من مهرجان أسوان الدولى

سحر الجبنة القريش.. ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟
ماذا يجب أن تأكل بعد الستين؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللية الضاني؟ مفاجآت صادمة يحذر منها الأطباء

لحم ضاني
لحم ضاني
لحم ضاني

أعراض نقص فيتامين B12 الذي يتسبب في صداع شديد الألم

اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم
اعراض نقص فيتامين B12 الذى يتسبب فى صداع شديد الالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد