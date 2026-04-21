أوين يتوقع بطل الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وآرسنال .. ومركز ليفربول

تحدث مايكل أوين، نجم ليفربول السابق، عن توقعاته لمنافسة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب تقييمه لموقف ليفربول في جدول الترتيب وفرص الأندية في التأهل للمسابقات الأوروبية.

وتأتي تصريحات أوين في ظل اشتعال الصراع على صدارة الدوري، حيث يتواجد آرسنال في المركز الأول بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي، رغم فوز الأخير في المواجهة المباشرة بينهما بهدفين مقابل هدف. كما نجح ليفربول في تحقيق فوز مهم على إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بنتيجة 2-1.

ورجّح أوين تتويج مانشستر سيتي باللقب، مؤكدًا أنه أصبح المرشح الأوفر حظًا، متوقعًا أن يكون ترتيب الفرق في المراكز الأولى كالتالي: مانشستر سيتي، ثم آرسنال، يليه مانشستر يونايتد، ثم أستون فيلا، وأخيرًا ليفربول.

وفيما يتعلق بالمنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية، أشار أوين إلى أن إيفرتون لا يزال يمتلك فرصة للتأهل، خاصة في ظل صعوبة مباريات تشيلسي المتبقية وتراجع نتائجه مؤخرًا.

كما أشاد بأداء ليفربول في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الفوز في ديربي الميرسيسايد يمثل دفعة معنوية قوية للفريق، خاصة مع تحسن النتائج خلال الأسابيع الماضية، لكنه حذر من صعوبة المباريات المقبلة أمام أستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد.

واختتم أوين تصريحاته بالتأكيد على أهمية التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لما له من تأثير كبير على الاستقرار المالي والفني للأندية، مشيرًا إلى أن الغياب عن البطولة قد يؤدي إلى تراجع مستوى الفريق على المدى الطويل.