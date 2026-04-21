السيلية يتمسك بجوهرة المستقبل .. السفياني على رادار الكبار

برز اسم سالم سلطان السفياني كأحد أهم المواهب الصاعدة في الكرة القطرية، ما دفع إدارة السيلية للتحرك سريعًا من أجل تحصينه بعقد جديد، في ظل اهتمام أندية محلية بارزة مثل الوكرة والشمال والغرافة.

اهتمام عربي متزايد

ولم يقتصر الاهتمام على المستوى المحلي، بل امتد إلى أندية عربية، أبرزها الوحدة، الذي وضع اللاعب ضمن أولوياته في فترة الانتقالات، قبل أن يصطدم برغبة السيلية في الإبقاء على نجمه الشاب.

عنصر أساسي داخل الملعب

وبات السفياني ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، حيث يشارك بانتظام في مختلف المسابقات، بفضل التزامه الكبير وتطوره المستمر، إلى جانب شخصيته القيادية التي تجعله بمثابة مدرب داخل أرض الملعب.

مرونة تكتيكية لافتة

ويمتاز اللاعب بقدرته على شغل أكثر من مركز، خاصة في خطي الوسط والدفاع، مع سعيه الدائم لتطوير قدراته الفنية والبدنية، ما يجعله أحد أبرز الأسماء الواعدة في مركزه.

مسيرة متدرجة نحو التألق

بدأ السفياني مسيرته مع الريان عام 2020، قبل أن ينتقل إلى الخور في 2021، ثم يشق طريقه نحو التألق بقميص السيلية، ليؤكد موهبته كأحد نجوم المستقبل في الكرة القطرية.