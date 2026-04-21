مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس في الليجا

أعلن الجهاز الفني الاول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة ألفارو أربيلوا، المدير الفني عن، تشكيل فريقه لمواجهة ديبورتيفو ألافيس، في المباراة التي ستنطلق بعد قليل في بطولة الدوري الإسباني.



ويستضيف ريال مدريد نظيره ألافيس، بعد قليل، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ33 من الليجا.



وجاء تشكيل ريال مدريد علي نحو التالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: ألكسندر ترينت - دين هويسين - ميليتاو - ألفارو كاريراس.

الوسط: فالفيردي - أوريليان تشواميني - بيلينجهام – أردا جولر.

الهجوم: فينيسيوس - كيليان مبابي.

