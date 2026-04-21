جدول ترتيب الدوري الانجليزي قبل الجوله 34

يحتل فريق ارسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 34 مساء اليوم

وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمباراة برايتون ضد تشيلسي في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات الجولة الـ 34

1- آرسنال 70 نقطة

2- مانشستر سيتي 67 نقطة

3- مانشستر يونايتد 58 نقطة

4- أستون فيلا 58 نقطة

5- ليفربول 55 نقطة

6- تشيلسي 48 نقطة

7- برينتفورد 48 نقطة

8- بورنموث 48 نقطة

9- برايتون 47 نقطة

10- إيفرتون 47 نقطة

11- سندرلاند 46 نقطة

12- فولهام 45 نقطة

13- كريستال بالاس 43 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد 42 نقطة

15- ليدز يونايتد 39 نقطة

16- نوتنجهام 36 نقطة

17- وست هام 33 نقطة

18- توتنهام هوتسبير 31 نقطة

19- بيرنلي 20 نقطة

20- وولفرهامبتون 17 نقطة