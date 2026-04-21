هالاند في الصدارة .. ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

يحتل إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الانجلبزي برصيد 23 هدفا
وتنطلق اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 34
1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 23 هدفا
2- إيجور تياجو برينتفورد 21 هدفا
3- أنطوان سيمنيو بورنموث/مانشستر سيتي 15 هدفا
4- جواو بيدرو تشيلسي 14 هدفا
5- فيكتور جيوكيرس آرسنال 12 هدفا
5- داني ويلبيك برايتون 12 هدفا
5- مورجان جيبس وايت نوتينجهام فورست 12 هدفا
6- هوجو ايكتيكي ليفربول 11 هدفا
6- أولي واتكينز أستون فيلا 11 هدفا
6- دومينيك كالفيرت ليوين ليدز يونايتد 11 هدفا